В Украине зарегистрировано 113 случаев коронавируса
Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в Украине достигло 113 человек в 13 областях по состоянию на утро 25 марта. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Во вторник, 24 марта, были лабораторно подтверждены 29 случаев заболевания COVID-19, а именно: Черновицкая область — 13, Киевская область — 7, Запорожская область — 2, Тернопольская область — 2, г.. Киев — 2, Волынская область — 1, Луганская область — 1 и Одесская область — 1.
«По состоянию на 7 ч. 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 13 областях и г. Киеве, а именно: Черновицкая — 38 (1 умер), г. Киев — 31, Киевская — 22, Ивано-Франковская — 5 (1 умер), Тернопольская — 4, Днепропетровская — 2, Житомирская — 2 (1 умер), Запорожская — 2, Львовская — 2, Волынская — 1, Донецкая — 1, Луганская — 1, Одесская — 1 и Черкасская — 1. Выписан после лечения 1 человека (Черновицкая область)», — говорится в сообщении.
Новости Украины - Сегодня, 10:19 202
Во вторник, 24 марта, были лабораторно подтверждены 29 случаев заболевания COVID-19, а именно: Черновицкая область — 13, Киевская область — 7, Запорожская область — 2, Тернопольская область — 2, г.. Киев — 2, Волынская область — 1, Луганская область — 1 и Одесская область — 1.
«По состоянию на 7 ч. 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 13 областях и г. Киеве, а именно: Черновицкая — 38 (1 умер), г. Киев — 31, Киевская — 22, Ивано-Франковская — 5 (1 умер), Тернопольская — 4, Днепропетровская — 2, Житомирская — 2 (1 умер), Запорожская — 2, Львовская — 2, Волынская — 1, Донецкая — 1, Луганская — 1, Одесская — 1 и Черкасская — 1. Выписан после лечения 1 человека (Черновицкая область)», — говорится в сообщении.
Новости Украины - Сегодня, 10:19 202
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