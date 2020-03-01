Комитет Народного Совета проголосовал за признание русского единственным государственным

Депутаты комитета Народного Совета ЛНР по вопросам законодательной и нормотворческой деятельности, государственного строительства, инновационной и регуляторной политики, местного самоуправления и организации работы парламента Республики ЛНР проголосовали за законопроект, который определяет русский язык единственным, имеющим статус государственного в республике. Об этом на своей странице в сети микроблогов Twitter сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"На заседании профильного комитета депутаты Народного Совета ЛНР оперативно рассмотрели внесенный мной законопроект. Это решение подтверждает выбранный нами в 2014 году путь на интеграцию с РФ и отражает реальные стремления населения Республики", - написал Пасечник.

"В Народном Совете ЛНР на комитете по вопросам законодательной и нормотворческой деятельности депутаты единогласно проголосовали за законопроект, внесённый главой Республики Леонидом Пасечником, согласно которому русский язык будет единым государственным языком в ЛНР ", - подчеркнул депутат Народного Совета ЛНР от общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" Александр Криеренко.

В пресс-службе Народного Совета уточнили, что "в ходе заседания члены комитета рассмотрели законопроект "О внесении изменения в статью 10 Конституции Луганской Народной Республики".

"Данный законопроект разработан и внесен к рассмотрению в Народный Совет ЛНР главой ЛНР в целях установления статуса русского языка как единственного государственного языка в Республике", – сообщил председатель профильного комитета Народного Совета ЛНР Дмитрий Кукарский.

Он подчеркнул, что установление статуса русского языка как единственного государственного языка в Луганской Народной Республике не означает отрицания или умаления права на пользование другими языками.

"Согласно части 2 статьи 19 Конституции Луганской Народной Республики каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества", – уточнил Дмитрий Кукарский.

"По итогам рассмотрения было принято решение зарегистрировать данный законопроект в Народном Совете ЛНР", - сообщили в пресс-службе парламента.

Статья 10 Конституции ЛНР в действующей редакции определяет, что "государственными языками в Луганской Народной Республике являются русский и украинский языки". При этом, в соответствии с пунктом два данной статьи, "официальным языком делопроизводства во всех органах государственной власти и органах местного самоуправления Луганской Народной Республики является русский язык".

25 марта — Луганск