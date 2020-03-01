"Лугансквода" завершила ремонт Родаковского водовода, заменив 100 метров трубы

Специалисты государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Лугансквода" завершили ремонт Родаковского магистрального водовода, заменив 100 метров трубопровода. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Напомним, вследствие аварии на Родаковском водоводе была сокращена подача воды в семь городов ЛНР и прекращена в ряд поселков Славяносербского района.

"После обследования водовода был установлен порыв бетонного участка трубопровода. Решением руководства ГУП ЛНР "Лугансквода" было принято заменить аварийный участок железобетонного водовода диаметром 1000 мм на стальной трубопровод такого же диаметра", - отметили в пресс-службе.

"Несмотря на погодные условия, двое суток подряд бригады всех подразделений, сменяя одну другой, восстанавливали работу Родаковского магистрального водовода. И только к утру сегодняшнего дня работы были завершены в полном объеме", - рассказали на предприятии.

Там уточнили, что в работе было задействовано 10 аварийных бригад в составе 65 человек и 25 единиц специализированной техники.

"Силами специалистов "Луганскводы" было заменено 100 погонных метров трубопровода диаметром 1000 мм. Сейчас выполняется промывка, заполнение и гидравлическое испытание водовода согласно технологическому регламенту", - добавили в пресс-службе.

25 марта — Луганск