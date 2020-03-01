Минтранс ЛНР внес в реестр перевозчиков почти 2 тыс. субъектов хозяйствования

Министерство инфраструктуры и транспорта ЛНР внесло в реестр автоперевозчиков почти 2 тыс. субъектов хозяйствования. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил исполняющий обязанности министра инфраструктуры и транспорта ЛНР Владимир Евдохин."В рамках выполнения постановления Совета министров ЛНР от 12 марта 2019 года в Министерство инфраструктуры и транспорта ЛНР обратилось 1 956 субъектов хозяйственной деятельности для получения выписок из реестра перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом, из них 695 осуществляют перевозки в режиме такси, 1 261 субъект осуществляет грузоперевозки", - сообщил Евдохин."Кроме того, выдано 170 лицензий на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек, для обеспечения перевозок пассажиров автобусными маршрутами", - отметил и.о. министра.Он добавил, что также ведомством "на автобусы выдано 2 730 лицензионных учетных карточек".25 марта — Луганск