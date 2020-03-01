В Луганске у Пасечника отменили личный прием граждан
Руководители и заместители руководителей государственных органов ЛНР, а также общественная приемная администрации главы Республики временно приостанавливают проведение личных приемов граждан с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом говорится на официальном сайте главы ЛНР.
«С целью недопущения распространения на территории Луганской Народной Республики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также во исполнение указа главы Луганской Народной Республики от 13.03.2020 № УГ — 160/20 «О введении режима повышенной готовности» и указа главы Луганской Народной Республики от 23 марта 2020 года № УГ — 181/20 «О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности» руководители и заместители руководителей государственных органов Луганской Народной Республики, а также общественная приемная Администрации главы Луганской Народной Республики временно приостанавливают проведение личных приемов граждан», — говорится в сообщении.
«Несмотря на принятие временных превентивных мер, граждане могут в полном объеме реализовать законное право на обращение и в случае необходимости направить письменные обращения почтовым отправлением по адресу: 91016, Луганская Народная Республика, Луганск, площадь Героев Великой Отечественной войны, 3, а также обратиться на горячую линию главы ЛНР по телефонам: (0642) 58-16-77, (0642) 58-19-88», — отмечается в опубликованной информации.
Консультации по интересующим вопросам можно получить по телефонам: (0642) 58-59-27, (0642) 50-21-17. Удобный город - Сегодня, 13:53 102
Об этом говорится на официальном сайте главы ЛНР.
«С целью недопущения распространения на территории Луганской Народной Республики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также во исполнение указа главы Луганской Народной Республики от 13.03.2020 № УГ — 160/20 «О введении режима повышенной готовности» и указа главы Луганской Народной Республики от 23 марта 2020 года № УГ — 181/20 «О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности» руководители и заместители руководителей государственных органов Луганской Народной Республики, а также общественная приемная Администрации главы Луганской Народной Республики временно приостанавливают проведение личных приемов граждан», — говорится в сообщении.
«Несмотря на принятие временных превентивных мер, граждане могут в полном объеме реализовать законное право на обращение и в случае необходимости направить письменные обращения почтовым отправлением по адресу: 91016, Луганская Народная Республика, Луганск, площадь Героев Великой Отечественной войны, 3, а также обратиться на горячую линию главы ЛНР по телефонам: (0642) 58-16-77, (0642) 58-19-88», — отмечается в опубликованной информации.
Консультации по интересующим вопросам можно получить по телефонам: (0642) 58-59-27, (0642) 50-21-17. Удобный город - Сегодня, 13:53 102
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