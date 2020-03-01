Как работает сегодня КПВВ «Станица Луганская» в режиме ограничения
КПВВ «Станица Луганская» продолжает функционировать в режиме ограничения. О ситуации на пункте пропуска рассказали мониторы БФ «Право на защиту».
Отмечается, что КПВВ начал свою работу по графику. На рабочих местах находятся представители ГПСУ, ГФС, СБУ, ГСЧС. Среди представителей ГСЧС дежурит 1 фельдшер. Карета скорой помощи на пункте пропуска отсутствует. Мобильное отделение Ощадбанка работает.
Относительно пересечения КПВВ сегодня со стороны подконтрольной Украине территории обращалось несколько человек. Им разъяснили условия пересечения пункта пропуска и необходимость наличия подтверждающих весомые причины для пересечения документов. Также людей проинформировали, что КПП со стороны ОРЛО не работает. Новости Региона - Сегодня, 13:46 185
Отмечается, что КПВВ начал свою работу по графику. На рабочих местах находятся представители ГПСУ, ГФС, СБУ, ГСЧС. Среди представителей ГСЧС дежурит 1 фельдшер. Карета скорой помощи на пункте пропуска отсутствует. Мобильное отделение Ощадбанка работает.
Относительно пересечения КПВВ сегодня со стороны подконтрольной Украине территории обращалось несколько человек. Им разъяснили условия пересечения пункта пропуска и необходимость наличия подтверждающих весомые причины для пересечения документов. Также людей проинформировали, что КПП со стороны ОРЛО не работает. Новости Региона - Сегодня, 13:46 185
Метки: {keywords}