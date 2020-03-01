Как работает сегодня КПВВ «Станица Луганская» в режиме ограничения





Отмечается, что КПВВ начал свою работу по графику. На рабочих местах находятся представители ГПСУ, ГФС, СБУ, ГСЧС. Среди представителей ГСЧС дежурит 1 фельдшер. Карета скорой помощи на пункте пропуска отсутствует. Мобильное отделение Ощадбанка работает.



Относительно пересечения КПВВ сегодня со стороны подконтрольной Украине территории обращалось несколько человек. Им разъяснили условия пересечения пункта пропуска и необходимость наличия подтверждающих весомые причины для пересечения документов. Также людей проинформировали, что КПП со стороны ОРЛО не работает. Новости Региона - Сегодня, 13:46 185 КПВВ «Станица Луганская» продолжает функционировать в режиме ограничения. О ситуации на пункте пропуска рассказали мониторы БФ «Право на защиту».Отмечается, что КПВВ начал свою работу по графику. На рабочих местах находятся представители ГПСУ, ГФС, СБУ, ГСЧС. Среди представителей ГСЧС дежурит 1 фельдшер. Карета скорой помощи на пункте пропуска отсутствует. Мобильное отделение Ощадбанка работает.Относительно пересечения КПВВ сегодня со стороны подконтрольной Украине территории обращалось несколько человек. Им разъяснили условия пересечения пункта пропуска и необходимость наличия подтверждающих весомые причины для пересечения документов. Также людей проинформировали, что КПП со стороны ОРЛО не работает. Новости Региона - Сегодня, 13:46 185

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