Перевозчики с начала марта уплатили более 245 тыс. руб. штрафов – Минтранс

Перевозчики Республики по результатам различных проверок с начала марта уплатили более 245 тыс. руб. штрафов. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил исполняющий обязанности министра инфраструктуры и транспорта ЛНР Владимир Евдохин."Сумма взысканных штрафных санкций в бюджет Республики за период с 1 марта по 23 марта 2020 года составляет 245 700 руб." – сообщил он."Во время осуществления контроля (надзора) за безопасностью автоперепезок, а также проверок по соблюдению пассажирскими автомобильными перевозчиками требований лицензионных условий внимание сотрудниками Министерства уделяется наличию путевого листа у водителя с отметкой о прохождении предрейсового медицинского осмотра и предрейсовой проверки технического состоянии транспортного средства, соблюдению требований относительно рабочего времени и отдыха водителя автотранспортных средств, соблюдению требований обеспечения безопасности при выполнении организованных групп детей", - рассказал и.о. министра.25 марта — Луганск