СБУ задержала трех бойцов ВСУ при продаже партии оружия в Рубежном – Народная милиция

Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) задержали трех военнослужащих ВСУ при попытке сбыта партии оружия в Рубежном. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Трое военнослужащих 59-й мотопехотной бригады были задержаны сотрудниками СБУ при попытке сбыта партии оружия в районе станции погрузки в населенном пункте Рубежное. При задержании у злоумышленников были изъяты пять автоматов АК-74 и более трех тысяч патронов калибра 5,45 мм", – отметил он.

Осадчий уточнил, что "задержанные сообщили, что списанные боеприпасы и оружие они решили продать перед убытием из зоны "ООС" в рамках плановой замены".

"Отмечу, что сотрудниками СБУ ранее были задокументированы факты продажи злоумышленниками 10 гранат, 600 граммов тротила и около 2,5 тысячи патронов калибра 7,62 мм", – добавил представитель Народной милиции.

"Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное обращение с оружием и боеприпасами". Проводятся следственные действия", – отметил он.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

25 марта — Луганск