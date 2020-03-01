Бойцы ВСУ перед ротацией уничтожили блиндажи, не сумев их продать – Народная милиция

Покидающие зону проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") военнослужащие ВСУ уничтожили оборудованные ими позиции после отказа сменщиков их купить. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что в вооруженных силах Украины продолжается "практика продажи позиций и фортификационных сооружений убывающими в пункт постоянной дислокации (ППД) подразделениями".

"Пытаясь всеми доступными способами повысить собственное благосостояние перед убытием в ППД (пункт постоянной дислокации), командиры подразделений в буквальном смысле шантажируют своих сменщиков, требуя значительные суммы денег за передачу укреплений, окопов и карт минных полей. Очередной подобный инцидент произошел в зоне ответственности 72-й отдельной механизированной бригады во время ее замены боевиками из 30-й бригады", – проинформировал Осадчий.

"Так, по информации от нашего источника, командир роты из состава 72-й бригады капитан Двачук, прибыв в пункт временного размещения одного из подразделений 30-й бригады, затребовал у командира роты старшего лейтенанта Негоды 50 тысяч гривен за передачу ротного опорного пункта, запасных позиций и карт минных полей. В свою очередь, офицер 30-й бригады от сделки отказался, сославшись на отсутствие денежных средств, и через двое суток, прибыв на ротный опорный пункт, обнаружил его полностью разрушенным", – рассказал представитель Народной милиции.

Он уточнил, что "все фортификационные сооружения и блиндажи были разобраны, некоторые из них уничтожены путем подрыва".

"Кроме того, большинство ходов сообщения оказались засыпаны, а все проводные линии связи, были оборваны. С минных полей сняты предупреждающие знаки", – добавил Осадчий.

"Таким образом, оставшиеся без связи военнослужащие 30-й бригады вынуждены восстанавливать уничтоженные предшественниками блиндажи, а также применять инженерно-саперные подразделения для определения границ минных полей. Боевики используют при этом мобильные телефоны с определением геолокации", – отметил представитель Народной милиции.

Напомним, ранее он сообщал, что более 30 бойцов одной из бригад ВСУ в зоне так называемой "ООС" отказались от выполнения своих обязанностей, ожидая ротации.

Осадчий также информировал о том, что грубые нарушения воинской дисциплины и преступления в ВСУ вынудили украинское командование провести ротацию в зоне так называемой "ООС", несмотря на карантин.

Кроме того, представитель Народной милиции сообщал, что задержка ротации подразделений ВСУ в зоне проведения так называемой "ООС", вызванная распространением на Украине коронавирусной инфекции, привела к конфронтации.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

25 марта — Луганск