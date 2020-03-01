На Украине ввели режим ЧС из-за коронавируса
Правительство Украины объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Как информирует «Громадське», соответствующее решение было принято в ходе заседания кабмина, передает RT.
«Мы продлеваем карантин и вводим чрезвычайную ситуацию в государстве Украина на всей территории на 30 дней, сроком до 24 апреля 2020 года», — сказал премьер страны Денис Шмыгаль.
Карантин в стране продлён также до 24 апреля.
На Украине число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 113.
Также в стране зафиксировано четыре случая смерти от коронавируса.
Метки: {keywords}