На Украине ввели режим ЧС из-за коронавируса

«Мы продлеваем карантин и вводим чрезвычайную ситуацию в государстве Украина на всей территории на 30 дней, сроком до 24 апреля 2020 года», — сказал премьер страны Денис Шмыгаль.

Фото: ReutersПравительство Украины объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.Как информирует «Громадське», соответствующее решение было принято в ходе заседания кабмина, передает RT.Карантин в стране продлён также до 24 апреля.На Украине число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 113.Также в стране зафиксировано четыре случая смерти от коронавируса.