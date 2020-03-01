Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

На Украине ввели режим ЧС из-за коронавируса

Sergey Сегодня, 15:000Новости
На Украине ввели режим ЧС из-за коронавируса
Фото: Reuters
Правительство Украины объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Как информирует «Громадське», соответствующее решение было принято в ходе заседания кабмина, передает RT.
«Мы продлеваем карантин и вводим чрезвычайную ситуацию в государстве Украина на всей территории на 30 дней, сроком до 24 апреля 2020 года», — сказал премьер страны Денис Шмыгаль.

Карантин в стране продлён также до 24 апреля.
На Украине число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 113.
Также в стране зафиксировано четыре случая смерти от коронавируса.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: