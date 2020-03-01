Администрация Луганска приостановила прием граждан из-за COVID-19

Администрация Луганска временно приостановила проведение личных приемов граждан с целью недопущения возможного распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом достигло более 375 тыс. человек, из них более 16 тыс. скончались. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России. Случаи заражения на территории ЛНР не зафиксированы.

"Осуществление приемов граждан главой администрации Луганска, а также заместителями руководителя города временно приостановлено в связи с угрозой распространения в ЛНР новой коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.

Напомним, из-за COVID-19 временно приостановили проведение личных приемов граждан госорганы и администрация главы ЛНР, а также председатель Народного Совета ЛНР, его заместители и депутаты.

25 марта — Луганск