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Жители прифронтовых поселков Брянки получили продуктовые наборы от проекта "Волонтер" (ФОТО)

root Сегодня, 16:4525Новости
Жители прифронтовых поселков Брянки получили продуктовые наборы от проекта "Волонтер" (ФОТО)
Жители прифронтовых поселков Брянки получили продуктовые наборы от проекта "Волонтер" (ФОТО)


Жители прифронтовых поселков Брянки получили продуктовые наборы от проекта "Волонтер" (ФОТО)


Жители прифронтовых поселков Брянки получили продуктовые наборы от проекта "Волонтер" (ФОТО)


Жители прифронтовых поселков Брянки получили продуктовые наборы от проекта "Волонтер" (ФОТО)






Нуждающиеся жители прифронтовых поселков, входящих в состав Брянковского горсовета, получили продуктовые наборы от проекта "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине". Об этом сообщили в администрации Брянки.
"Сегодня в поселке городского типа Южная Ломоватка состоялась выдача 57 продуктовых наборов от проекта "Волонтер" жителям прифронтовых территорий. Помощь получили жители, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах", - рассказал председатель первичного отделения "Южная Ломоватка" Брянковского территориального отделения ОД "Мир Луганщине" Сергей Штепа.
"Слова благодарности жители поселка адресуют проекту "Волонтер" общественного движения "Мир Луганщине" за внимание, неоднократную помощь проживающим в Вергулевке, Южной Ломоватке, Ломоватке и Анновке. Данные населенные пункты находятся вблизи линии разграничения, то есть на прифронтовой территории", - добавил он.
Проект "Волонтер", наряду с другими проектами ОД "Мир Луганщине", был единогласно утвержден в ходе первого общереспубликанского съезда движения, который состоялся 21 февраля 2015 года в Луганске. Проект начал свою работу в феврале 2015 года. Его основные задачи – оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения, а также установление партнерских отношений между проектом, общественными организациями и деловыми объединениями.
ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.
25 марта — Луганск

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