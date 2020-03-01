Сотрудники Генпрокуратуры изъяли из тайника у Желтого боеприпасы и 4 кг взрывчатых веществ (ФОТО)

Сотрудники Генеральной прокуратуры ЛНР изъяли из тайника у села Желтое Славяносербского района почти 600 боеприпасов и четыре кг взрывчатых веществ. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства Республики."Сотрудники межрегионального следственного отдела управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры ЛНР в лесопосадочной полосе, примерно в 1,5 км от автодороги "Луганск-Лисичанск", вблизи села Желтое Славяносербского района в бетонной трубе выявили замаскированный тайник с боевыми припасами и взрывчатыми веществами", - говорится в сообщении.Специалисты ведомства изъяли из тайника семь гранат и семь запалов к ним, 585 патронов разного калибра, восемь тротиловых шашек общей массой 1,6 кг, около 1 кг пластида и 1,5 кг пороха."Проверяется версия использования данных боеприпасов и взрывчатых веществ в организации проведения на территории Республики подрывной деятельности украинскими диверсионными группами", - отметили в Генпрокуратуре.Ранее сотрудники Генпрокуратуры изъяли из тайника в Луганске огнемет, гранатомет и взрывчатку.25 марта — Луганск