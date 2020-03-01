Кому разрешили работать в Северодонецке во время карантина
В Северодонецке разрешили функционирование автомоек, СТО, зоомагазинов, ветеринарных аптек и клиник при определенных условиях.
Об этом сообщает ВВ со ссылкой на Северодонецкий горсовет.
В настоящее время, когда население максимально использует личный транспорт, возникает насущная необходимость его обслуживания, а также обслуживания коммунального транспорта. Кроме того, в условиях карантина, возникает потребность мытья и дезинфекции транспорта.
Также у людей есть домашние животные, безальтернативно требуют специфических кормов и лекарств.
В соответствии с протоколом №11 от 25.03.2020 года городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решено:
Разрешить функционирования следующих объектов:
— автомобильные мойки;
— станции технического обслуживания автомобилей;
— зоомагазины, ветеринарные аптеки и ветеринарные клиники.
При условии проведения дезинфекционных мероприятий, наличия средств индивидуальной защиты у персонала, с учетом соблюдения профилактических мероприятий распространения и инфицирования острой респираторной болезни COVID-19 (проводить сквозное проветривание помещений и проведения влажных уборок с использованием дезинфицирующих средств в помещениях, не допускать к работе лиц с признаками инфекционного заболевания).
Разрешить функционирование в режиме адресной доставки, при условии проведения дезинфекционных мероприятий, наличия средств индивидуальной защиты у персонала, магазинов по продаже автомобильных запчастей.
Медицинские учреждения города Северодонецка принимают пациентов в штатном режиме. Медработники обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.
Подготовлено около 60 мест в случае, если в городе будут выявлены лица с подозрением на коронавирус.
«Важно, что в больницах города функционируют 20 аппаратов искусственной вентиляции легких», - сообщили в горсовете.
Обеспечено четкое функционирование пунктов неотложной помощи в соответствии утвержденным графиком, поддерживается наличие неснижаемого месячного запаса необходимых медицинских средств. Предусмотрены резервные бригады в случае ухудшения эпидемической ситуации.
Оказания медицинской помощи пациентам с легким течением острых респираторных заболеваний, в т.ч. гриппа и подозрением на COVID-19 осуществляется на дому в соответствии с действующими стандартами.
«Учреждения здравоохранения Северодонецка полностью подготовлены к любому развитию событий», - подчеркивают там. Новости Региона - Сегодня, 16:43 127
Об этом сообщает ВВ со ссылкой на Северодонецкий горсовет.
В настоящее время, когда население максимально использует личный транспорт, возникает насущная необходимость его обслуживания, а также обслуживания коммунального транспорта. Кроме того, в условиях карантина, возникает потребность мытья и дезинфекции транспорта.
Также у людей есть домашние животные, безальтернативно требуют специфических кормов и лекарств.
В соответствии с протоколом №11 от 25.03.2020 года городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решено:
Разрешить функционирования следующих объектов:
— автомобильные мойки;
— станции технического обслуживания автомобилей;
— зоомагазины, ветеринарные аптеки и ветеринарные клиники.
При условии проведения дезинфекционных мероприятий, наличия средств индивидуальной защиты у персонала, с учетом соблюдения профилактических мероприятий распространения и инфицирования острой респираторной болезни COVID-19 (проводить сквозное проветривание помещений и проведения влажных уборок с использованием дезинфицирующих средств в помещениях, не допускать к работе лиц с признаками инфекционного заболевания).
Разрешить функционирование в режиме адресной доставки, при условии проведения дезинфекционных мероприятий, наличия средств индивидуальной защиты у персонала, магазинов по продаже автомобильных запчастей.
Медицинские учреждения города Северодонецка принимают пациентов в штатном режиме. Медработники обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.
Подготовлено около 60 мест в случае, если в городе будут выявлены лица с подозрением на коронавирус.
«Важно, что в больницах города функционируют 20 аппаратов искусственной вентиляции легких», - сообщили в горсовете.
Обеспечено четкое функционирование пунктов неотложной помощи в соответствии утвержденным графиком, поддерживается наличие неснижаемого месячного запаса необходимых медицинских средств. Предусмотрены резервные бригады в случае ухудшения эпидемической ситуации.
Оказания медицинской помощи пациентам с легким течением острых респираторных заболеваний, в т.ч. гриппа и подозрением на COVID-19 осуществляется на дому в соответствии с действующими стандартами.
«Учреждения здравоохранения Северодонецка полностью подготовлены к любому развитию событий», - подчеркивают там. Новости Региона - Сегодня, 16:43 127
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