Кому разрешили работать в Северодонецке во время карантина



Об этом сообщает ВВ со ссылкой на Северодонецкий горсовет.

В настоящее время, когда население максимально использует личный транспорт, возникает насущная необходимость его обслуживания, а также обслуживания коммунального транспорта. Кроме того, в условиях карантина, возникает потребность мытья и дезинфекции транспорта.

Также у людей есть домашние животные, безальтернативно требуют специфических кормов и лекарств.

В соответствии с протоколом №11 от 25.03.2020 года городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решено:

Разрешить функционирования следующих объектов:

— автомобильные мойки;

— станции технического обслуживания автомобилей;

— зоомагазины, ветеринарные аптеки и ветеринарные клиники.

При условии проведения дезинфекционных мероприятий, наличия средств индивидуальной защиты у персонала, с учетом соблюдения профилактических мероприятий распространения и инфицирования острой респираторной болезни COVID-19 (проводить сквозное проветривание помещений и проведения влажных уборок с использованием дезинфицирующих средств в помещениях, не допускать к работе лиц с признаками инфекционного заболевания).

Разрешить функционирование в режиме адресной доставки, при условии проведения дезинфекционных мероприятий, наличия средств индивидуальной защиты у персонала, магазинов по продаже автомобильных запчастей.

Медицинские учреждения города Северодонецка принимают пациентов в штатном режиме. Медработники обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.

Подготовлено около 60 мест в случае, если в городе будут выявлены лица с подозрением на коронавирус.

«Важно, что в больницах города функционируют 20 аппаратов искусственной вентиляции легких», - сообщили в горсовете.

Обеспечено четкое функционирование пунктов неотложной помощи в соответствии утвержденным графиком, поддерживается наличие неснижаемого месячного запаса необходимых медицинских средств. Предусмотрены резервные бригады в случае ухудшения эпидемической ситуации.

Оказания медицинской помощи пациентам с легким течением острых респираторных заболеваний, в т.ч. гриппа и подозрением на COVID-19 осуществляется на дому в соответствии с действующими стандартами.

«Учреждения здравоохранения Северодонецка полностью подготовлены к любому развитию событий», - подчеркивают там. Новости Региона - Сегодня, 16:43 127 В Северодонецке разрешили функционирование автомоек, СТО, зоомагазинов, ветеринарных аптек и клиник при определенных условиях.Об этом сообщает ВВ со ссылкой на Северодонецкий горсовет.В настоящее время, когда население максимально использует личный транспорт, возникает насущная необходимость его обслуживания, а также обслуживания коммунального транспорта. Кроме того, в условиях карантина, возникает потребность мытья и дезинфекции транспорта.Также у людей есть домашние животные, безальтернативно требуют специфических кормов и лекарств.В соответствии с протоколом №11 от 25.03.2020 года городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решено:Разрешить функционирования следующих объектов:— автомобильные мойки;— станции технического обслуживания автомобилей;— зоомагазины, ветеринарные аптеки и ветеринарные клиники.При условии проведения дезинфекционных мероприятий, наличия средств индивидуальной защиты у персонала, с учетом соблюдения профилактических мероприятий распространения и инфицирования острой респираторной болезни COVID-19 (проводить сквозное проветривание помещений и проведения влажных уборок с использованием дезинфицирующих средств в помещениях, не допускать к работе лиц с признаками инфекционного заболевания).Разрешить функционирование в режиме адресной доставки, при условии проведения дезинфекционных мероприятий, наличия средств индивидуальной защиты у персонала, магазинов по продаже автомобильных запчастей.Медицинские учреждения города Северодонецка принимают пациентов в штатном режиме. Медработники обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.Подготовлено около 60 мест в случае, если в городе будут выявлены лица с подозрением на коронавирус.«Важно, что в больницах города функционируют 20 аппаратов искусственной вентиляции легких», - сообщили в горсовете.Обеспечено четкое функционирование пунктов неотложной помощи в соответствии утвержденным графиком, поддерживается наличие неснижаемого месячного запаса необходимых медицинских средств. Предусмотрены резервные бригады в случае ухудшения эпидемической ситуации.Оказания медицинской помощи пациентам с легким течением острых респираторных заболеваний, в т.ч. гриппа и подозрением на COVID-19 осуществляется на дому в соответствии с действующими стандартами.«Учреждения здравоохранения Северодонецка полностью подготовлены к любому развитию событий», - подчеркивают там. Новости Региона - Сегодня, 16:43 127

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