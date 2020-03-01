Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Украины на 30 дней. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ
Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Украины на 30 дней
Такое решение только приняли на заседании Кабинета Министров. Кроме того, в режим чрезвычайной ситуации переведена Единая государственная система гражданской обороны. Соответственно, все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.
Правительство действует согласно определенного плана борьбы с распространением коронавирусной инфекции. И сегодняшнее решение обусловлено тем, что случаи заболевания COVID-19 уже обнаружены в 13 областях и городе Киеве.
Дополнительно к этому решению Кабмин постановил:
— должным образом обустроить КПП в зонах чрезвычайной ситуации с обязательным санитарным осмотром граждан и пропуском только после медицинского осмотра лиц и дезинфекции транспортных средств;
— привлечь к работе на этих пунктах работников и технические средства Министерства охраны здоровья, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Госпотребслужбы;
— все помещения, дороги и тротуары должны проходить тщательную дезинфекцию;
— оказывать помощь малозащищенным слоям населения с привлечением работников социальных служб, общественных и волонтерских организаций.
Новости Украины - Сегодня, 16:08 415
Такое решение только приняли на заседании Кабинета Министров. Кроме того, в режим чрезвычайной ситуации переведена Единая государственная система гражданской обороны. Соответственно, все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.
Правительство действует согласно определенного плана борьбы с распространением коронавирусной инфекции. И сегодняшнее решение обусловлено тем, что случаи заболевания COVID-19 уже обнаружены в 13 областях и городе Киеве.
Дополнительно к этому решению Кабмин постановил:
— должным образом обустроить КПП в зонах чрезвычайной ситуации с обязательным санитарным осмотром граждан и пропуском только после медицинского осмотра лиц и дезинфекции транспортных средств;
— привлечь к работе на этих пунктах работников и технические средства Министерства охраны здоровья, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Госпотребслужбы;
— все помещения, дороги и тротуары должны проходить тщательную дезинфекцию;
— оказывать помощь малозащищенным слоям населения с привлечением работников социальных служб, общественных и волонтерских организаций.
Новости Украины - Сегодня, 16:08 415
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