Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Украины на 30 дней. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ



Такое решение только приняли на заседании Кабинета Министров. Кроме того, в режим чрезвычайной ситуации переведена Единая государственная система гражданской обороны. Соответственно, все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

Правительство действует согласно определенного плана борьбы с распространением коронавирусной инфекции. И сегодняшнее решение обусловлено тем, что случаи заболевания COVID-19 уже обнаружены в 13 областях и городе Киеве.

Дополнительно к этому решению Кабмин постановил:

— должным образом обустроить КПП в зонах чрезвычайной ситуации с обязательным санитарным осмотром граждан и пропуском только после медицинского осмотра лиц и дезинфекции транспортных средств;

— привлечь к работе на этих пунктах работников и технические средства Министерства охраны здоровья, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Госпотребслужбы;

— все помещения, дороги и тротуары должны проходить тщательную дезинфекцию;

— оказывать помощь малозащищенным слоям населения с привлечением работников социальных служб, общественных и волонтерских организаций.

Новости Украины - Сегодня, 16:08 415 Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Украины на 30 днейТакое решение только приняли на заседании Кабинета Министров. Кроме того, в режим чрезвычайной ситуации переведена Единая государственная система гражданской обороны. Соответственно, все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.Правительство действует согласно определенного плана борьбы с распространением коронавирусной инфекции. И сегодняшнее решение обусловлено тем, что случаи заболевания COVID-19 уже обнаружены в 13 областях и городе Киеве.Дополнительно к этому решению Кабмин постановил:— должным образом обустроить КПП в зонах чрезвычайной ситуации с обязательным санитарным осмотром граждан и пропуском только после медицинского осмотра лиц и дезинфекции транспортных средств;— привлечь к работе на этих пунктах работников и технические средства Министерства охраны здоровья, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Госпотребслужбы;— все помещения, дороги и тротуары должны проходить тщательную дезинфекцию;— оказывать помощь малозащищенным слоям населения с привлечением работников социальных служб, общественных и волонтерских организаций. Новости Украины - Сегодня, 16:08 415

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