ДНР объявила в розыск Порошенко по делу об убийстве Моторолы

«Следователями Управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны Генеральной прокуратуры ДНР в феврале 2020 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 230 УК ДНР (организация террористической деятельности) в отношении Петра Порошенко», – сказано в сообщении.

«Проводятся дальнейшие следственные действия. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы», – заключили в Генпрокуратуре.

Фото: globallookpress.com / © Petro PoroshenkoГенеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко по подозрению в организации убийства Героя Республики, полковника Арсена Павлова (позывной «Моторола»). Об этом сегодня сообщили в пресс-службе надзорного органа, передает ДАН.По версии следствия, экс-президент Украины утвердил приведенный в исполнение украинскими спецслужбами план убийства Павлова. Отмечается, что подследственный объявлен в розыск, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.Арсен Павлов — гражданин РФ, долгое время проживал в Ростове-на-Дону. В самом начале конфликта в Донбассе возглавил подразделение «Спарта» в ДНР. Герой Республики. Участвовал в боях за Славянск, Иловайск, донецкий аэропорт. Погиб 16 октября 2016 года в результате взрыва в подъезде его дома в Донецке. Случившееся было квалифицировано как теракт.