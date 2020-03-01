Хорватское СМИ рассказало о новом статусе России из-за коронавируса

"Даже сейчас кое-кто ожидаемо поносит Россию, заявляя, что она оказывает помощь только для того, чтобы "подорвать западный порядок". Но они не видят, что, вероятно, этот порядок рушится сам под грузом вируса. При этом Россия не пользуется ситуацией, чтобы в суматохе оккупировать Прибалтику, Польшу или Киев. А ведь официальные теоретики на протяжении многих лет уверяли нас, что Россия именно так и поступит, как только "представится возможность". Но Россия, напротив, вовремя реагирует и помогает — сначала Италии", — пишет Advance.

"Как отправка помощи может быть злоупотреблением? Может, но только с точки зрения тех, кто видит в укреплении европейско-российских отношений трагедию для их геополитики", — считает автор материала.

"Ничего из происходящего в эти дни не забудется. Будут помнить, кто помог, а кто совсем забыл, что существует мир за его национальными границами. Кубинские врачи, которые боролись с холерой на Гаити и лихорадкой Эбола в Западной Африке. Российские военные специалисты, которые уже сталкивались лицом к лицу со свиным гриппом, с сибирской язвой Герои Уханя, которым мы должны быть благодарны и, пожалуй, даже еще не осознали насколько, ведь они сдерживали этот вирус вдали от нас, как только могли", — пишет Advance.

Фото: © Министерство обороны РФПосле завершения пандемии коронавируса статус России в мире в корне изменится, пишет хорватское издание Advance, передает РИА Новости.В последние дни в Италию прибыли 15 российских самолетов для помощи в борьбе с инфекцией. Они доставили специалистов-вирусологов и оборудование для диагностики, а также аппараты искусственной вентиляции легких и защитные костюмы.В статье отмечается, что российское правительство благодаря своевременным мерам сумело удержать распространение коронавируса и поэтому имеет возможность оказать помощь другим странам — в частности, Италии.Эта поддержка, по мнению автора материала, существенно изменит роль России в будущем, когда проблему пандемии удастся решить.Однако даже помощь со стороны Москвы некоторые силы пытаются выставить в негативном свете, говорится в статье.Отдельное внимание издание обратило на публикацию агентства Bloomberg, которое заявило, что "Путин злоупотребляет ситуацией, в которой оказалась Европа".Эпидемиологическая картина в Европе в статье называется катастрофической."Настоящий кошмар сейчас переживают граждане Европы, которые столкнулись с беспрецедентной ситуацией. И любой, кто сможет хоть немного облегчить этот кошмар и ужас от неизвестности, займет заслуженное место в "завтрашнем мире", — уверен автор.Издание подчеркивает, что помощь европейским странам оказывает не только Россия, но и Китай и Куба.Автор считает, что многие западные элиты смогут пережить пандемию только в буквальном смысле, но утратят свое политическое могущество."Друг помогает другу в беде, и Куба, Россия и Китай продемонстрировали, кем хотят быть. А те, кто не может с этим смириться, должны превратиться в реликт "мира вчерашнего", и в "завтрашнем мире" им места нет", — резюмирует автор статьи.