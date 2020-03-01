Путин выступил с обращением к россиянам

Фото: © Алексей Дружинин / РИА НовостиВладимир Путин выступил с телеобращением к жителям России на фоне распространения коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.Президент подчеркнул, что государство должно работать на опережение, и главная цель - жизнь и здоровье граждан.В связи с неблагоприятной обстановкой глава государства выступил за перенос даты голосования по поправкам в Конституцию. Решение о новом дне будет принято позже после консультаций со специалистами.Видео: RTВ рамках действий по поддержке экономики, предприятий и граждан президент предложил следующие меры:— Для предотвращения распространения коронавируса следующая неделя объявляется нерабочей с сохранением заработной платы. Все структуры жизнеобеспечения, в том числе транспорт, органы власти, медицина, продолжат работу.— В ближайшие полгода сохраняются все социальные выплаты и льготы без предоставления справок.— Все выплаты ветеранам и труженикам тыла в связи с 75-летием Победы должны состояться до 9 мая.— Для поддержки семей с детьми, имеющих право на материнский капитал, в ближайшие три месяца им будут выплачивать по пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет.— Выплаты по больничным листам должны рассчитываться по норме не менее одного МРОТ в месяц.— Пособие по безработице должно быть приравнено к МРОТ.— В случае падения месячных доходов более чем на 30% гражданину должны предоставить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.— Малому и среднему бизнесу нужно предоставить отсрочку по страховым взносам и налогам на полгода, кроме НДС.— Правительство и ЦБ должны предложить и принять дополнительные меры по устойчивому развитию реального сектора экономики, включая госгарантии.— Мораторий на шесть месяцев для банкротства предприятий в сложной ситуации, процедура банкротства в России должна стать посильной и необременительной.— Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие за рубеж, должны облагаться налогом по ставке в 15%.— Проценты с банковских вкладов облагаются налогом по ставке 13%.Президент призвал граждан не полагаться на "русский авось" и следовать рекомендациям по предотвращению распространения коронавируса.Общее число больных COVID-19 в России достигло 658 (410 из них — в Москве), 29 выздоровели, 122 тысячи находятся под наблюдением.Всего, по данным ВОЗ, в мире заразились порядка 370 тысяч человек, 16 тысяч умерли.Источник