Путин объявил следующую неделю в России нерабочей

«Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни, поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы», — сказал президент.

Фото: РИА Новости / © Алексей ФилипповПрезидент России Владимир Путин во время обращения к россиянам объявил о нерабочей неделе в стране с сохранением заработной платы в связи с коронавирусом, передает RT.Он пояснил, что выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.«Все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчёты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу», — сказал он.Длинные выходные нужны для того, чтобы снизить скорость распространения болезни, подчеркнул президент.