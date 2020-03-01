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Путин объявил следующую неделю в России нерабочей

root Сегодня, 17:4511Новости
Путин объявил следующую неделю в России нерабочей
Фото: РИА Новости / © Алексей Филиппов
Президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам объявил о нерабочей неделе в стране с сохранением заработной платы в связи с коронавирусом, передает RT.
«Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни, поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы», — сказал президент.

Он пояснил, что выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.
«Все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчёты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу», — сказал он.
Длинные выходные нужны для того, чтобы снизить скорость распространения болезни, подчеркнул президент.

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