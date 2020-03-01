"Почта ЛНР" 27 марта введет в обращение блок марок к 100-летию ЛНУ имени Даля

Государственное унитарное предприятие (ГУП) "Почта ЛНР" 27 марта введет в обращение блок художественных почтовых марок "100 лет высшему образованию Донбасса" к юбилею Луганского национального университета (ЛНУ) имени Владимира Даля. Об этом сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР."27 марта 2020 года ГУП ЛНР "Почта ЛНР" вводится в обращение и считается действительным для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях почтовой связи блок художественных почтовых марок "100 лет высшему образованию Донбасса".Блок форматом 160 мм х 120 мм выпущен тиражом 1000 экземпляров, его номинальная цена 252 руб.На марке "Афанасьев Виктор Викторович" изображен портрет управляющего Луганским вечерним рабочим техникумом Виктора Афанасьева, его личная подпись, первое здание учреждения на улице Фрунзе, год первого выпуска инженеров из учебного заведения, год выпуска и номинальная стоимость марки.На марке "Волошин Семен Родионович" - портрет директора Луганского вечернего рабочего машиностроительного института Семена Волошина, его личная подпись, дом Васнева на улице Шевченко, название учебного заведения и год его реорганизации, год выпуска и номинальная стоимость марки.На марке "Зак Леонид Вениаминович" - портрет директора Ворошиловградского вечернего рабочего машиностроительного института Леонида Зака, его личная подпись, здание Ворошиловградского вечернего рабочего машиностроительного института в Омске, название учебного заведения и год его реорганизации, год выпуска и номинальная стоимость марки.На марке "Енакиев Иван Тихонович" - портрет директора Ворошиловградского машиностроительного института – вечернего филиала Московского заочного института металлопромышленности Ивана Енакиева, его личная подпись, здание старого учебного корпуса № 2 Ворошиловградского машиностроительного института на улице Советская, 62, название учебного заведения и год его реорганизации, год выпуска и номинальная стоимость марки.На марке "Румянцев Борис Павлович" - портрет ректора Луганского вечернего машиностроительного института Бориса Румянцева, здание главного корпуса Луганского машиностроительного института 1967 года, название учебного заведения и год его реорганизации, год выпуска и номинальная стоимость марки.На марке "Коняев Алексей Николаевич" - портрет ректора Луганского (Ворошиловградского) машиностроительного института Алексея Коняева, здание научной библиотеки имени Коняева ЛНУ имени Даля, название учебного заведения и год его реорганизации, год выпуска и номинальная стоимость марки.На блоке - подложка, имитированная под старую бумагу, памятник студентам и преподавателям ЛНУ имени Даля, погибшим в годы Великой Отечественной войны (установлен в 1995 году рядом со входом во второй корпус учебного заведения); памятник Далю; мемориальная арка, расположенная перед университетским парком; шесть марок; год выпуска; тираж.Знаки почтовой оплаты можно будет приобрести в отделениях "Почты ЛНР".ЛНУ имени Даля ведет свою историю с 27 марта 1920 года, когда во исполнение декрета Совета Народных Комиссаров "О срочном выпуске инженеров-специалистов" был создан Луганский народный техникум.В 2001 году университету присвоено имя уроженца Луганска, выдающегося этнографа, писателя и военного врача Владимира Даля. С тех пор университет также называется Далевским.25 марта — Луганск