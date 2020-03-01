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Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве

root Сегодня, 18:1523Новости
Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
Фото: © МВД Украины
Бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве, сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, передает РИА Новости.
По его словам, Кожару подозревают в убийстве, совершенном в его собственном доме.
"Сейчас его доставляют в суд для избрания меры пресечения", — написал Геращенко в Facebook.

Кожара возглавлял украинский МИД с 2012 по 2014 год.
Месяц назад сообщалось, что в доме экс-министра погиб 56-летний житель Киева. Как выяснилось, это предприниматель Сергей Старицкий, гендиректор компании Atlantic Group. Первоначально полиция рассматривала в качестве основной версии самоубийство, позже стало известно, что смерть расследуется как умышленное убийство.

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