Награждение активистов "Дружины" по случаю годовщины проекта прошло в Луганске (ФОТО)

Церемония награждения активистов проекта "Дружина" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" по случаю первой годовщины проекта прошла в здании Республиканского исполнительного комитета движения. Об этом сообщили в пресс-службе "Мира Луганщине".Участники и руководители "Дружины" посмотрели видеоролики о достижениях проекта за прошедший год."За год мы много сделали и прошли вместе. Для многих проект "Дружина" – неотъемлемая часть жизни. Я благодарен каждому из присутствующих сегодня в этом зале. Вы отличились упорной работой, сильным характером и волей. Я горжусь тем, что мы сумели создать не просто команду, а настоящую семью", - подчеркнул координатор проектов "Дружина" и "Мы помним!" Филипп Кобцев.Он вручил участникам проекта грамоты, а самые активные представители "Дружины" получили футболки и значки.Напомним, деятельность проекта "Дружина" направлена на патриотическое воспитание молодежи, пропаганду спорта и здорового образа жизни, реализацию и участие в спортивно-массовых и патриотических мероприятиях, поддержку и помощь в развитии спортивных секций и федераций Республики.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.25 марта — Луганск