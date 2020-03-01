Вступительная кампания в ВУЗы Украины и Внешнее независимое оценивание будет перенесены на более поздние даты.



Об этом сообщил заместитель и.о. министра образования Егор Стадный.

Соответствующее решение о продлении карантина на 21 день правительство приняло в среду, 25 марта.

«Учитывая ситуацию в мире, такое решение было ожидаемым. Сейчас сроки карантина могут снова измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине. Нынешнее ВНО нужно будет переносить на более поздние даты. Однако оно обязательно произойдет. Это также изменит сроки проведения вступительной кампании», — сообщил Стадный, которого цитирует Обозреватель.

В Минобразования пока рассматривают несколько возможных сценариев проведения ВНО и вступительной кампании. Также предусмотрены изменения в проведении пробного тестирования. Новости Украины - Сегодня, 18:06 82 Из-за продления карантина до 24 апреля включительно в Украине перенесут сроки проведения ВНО и вступительной кампании.Об этом сообщил заместитель и.о. министра образования Егор Стадный.Соответствующее решение о продлении карантина на 21 день правительство приняло в среду, 25 марта.«Учитывая ситуацию в мире, такое решение было ожидаемым. Сейчас сроки карантина могут снова измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине. Нынешнее ВНО нужно будет переносить на более поздние даты. Однако оно обязательно произойдет. Это также изменит сроки проведения вступительной кампании», — сообщил Стадный, которого цитирует Обозреватель.В Минобразования пока рассматривают несколько возможных сценариев проведения ВНО и вступительной кампании. Также предусмотрены изменения в проведении пробного тестирования. Новости Украины - Сегодня, 18:06 82

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