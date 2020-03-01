Вступительная кампания в ВУЗы Украины и Внешнее независимое оценивание будет перенесены на более поздние даты.
Из-за продления карантина до 24 апреля включительно в Украине перенесут сроки проведения ВНО и вступительной кампании.
Об этом сообщил заместитель и.о. министра образования Егор Стадный.
Соответствующее решение о продлении карантина на 21 день правительство приняло в среду, 25 марта.
«Учитывая ситуацию в мире, такое решение было ожидаемым. Сейчас сроки карантина могут снова измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине. Нынешнее ВНО нужно будет переносить на более поздние даты. Однако оно обязательно произойдет. Это также изменит сроки проведения вступительной кампании», — сообщил Стадный, которого цитирует Обозреватель.
В Минобразования пока рассматривают несколько возможных сценариев проведения ВНО и вступительной кампании. Также предусмотрены изменения в проведении пробного тестирования. Новости Украины - Сегодня, 18:06 82
Об этом сообщил заместитель и.о. министра образования Егор Стадный.
Соответствующее решение о продлении карантина на 21 день правительство приняло в среду, 25 марта.
«Учитывая ситуацию в мире, такое решение было ожидаемым. Сейчас сроки карантина могут снова измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине. Нынешнее ВНО нужно будет переносить на более поздние даты. Однако оно обязательно произойдет. Это также изменит сроки проведения вступительной кампании», — сообщил Стадный, которого цитирует Обозреватель.
В Минобразования пока рассматривают несколько возможных сценариев проведения ВНО и вступительной кампании. Также предусмотрены изменения в проведении пробного тестирования. Новости Украины - Сегодня, 18:06 82
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