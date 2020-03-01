В Луганске готовятся сделать единственным государственным языком — русский
Депутаты профильного комитета Народного Совета проголосовали за законопроект, который определяет русский язык единственным, имеющим статус государственного в ЛНР.
Об этом на своей странице в сети микроблогов Twitter сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«На заседании профильного комитета депутаты Народного Совета ЛНР оперативно рассмотрели внесенный мной законопроект. Это решение подтверждает выбранный нами в 2014 году путь на интеграцию с РФ и отражает реальные стремления населения Республики», — говорится в сообщении.
В пресс-службе Народного Совета уточнили, что «в ходе заседания члены комитета рассмотрели законопроект «О внесении изменения в статью 10 Конституции Луганской Народной Республики».
«Данный законопроект разработан и внесен к рассмотрению в Народный Совет ЛНР главой ЛНР в целях установления статуса русского языка как единственного государственного языка в Республике», — сообщил председатель комитета по вопросам законодательной и нормотворческой деятельности, государственного строительства, инновационной и регуляторной политики, местного самоуправления и организации работы парламента Дмитрий Кукарский.
Он подчеркнул, что установление статуса русского языка как единственного государственного языка в Луганской Народной Республике не означает отрицания или умаления права на пользование другими языками.
«Согласно части 2 статьи 19 Конституции Луганской Народной Республики каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества», — уточнил Дмитрий Кукарский.
«По итогам рассмотрения было принято решение зарегистрировать данный законопроект в Народном Совете ЛНР», — сообщили в пресс-службе парламента.
Статья 10 Конституции ЛНР в действующей редакции определяет, что «государственными языками в Луганской Народной Республике являются русский и украинский языки». При этом, в соответствии с пунктом два данной статьи, «официальным языком делопроизводства во всех органах государственной власти и органах местного самоуправления Луганской Народной Республики является русский язык». Политика - Сегодня, 17:38 165
Об этом на своей странице в сети микроблогов Twitter сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«На заседании профильного комитета депутаты Народного Совета ЛНР оперативно рассмотрели внесенный мной законопроект. Это решение подтверждает выбранный нами в 2014 году путь на интеграцию с РФ и отражает реальные стремления населения Республики», — говорится в сообщении.
В пресс-службе Народного Совета уточнили, что «в ходе заседания члены комитета рассмотрели законопроект «О внесении изменения в статью 10 Конституции Луганской Народной Республики».
«Данный законопроект разработан и внесен к рассмотрению в Народный Совет ЛНР главой ЛНР в целях установления статуса русского языка как единственного государственного языка в Республике», — сообщил председатель комитета по вопросам законодательной и нормотворческой деятельности, государственного строительства, инновационной и регуляторной политики, местного самоуправления и организации работы парламента Дмитрий Кукарский.
Он подчеркнул, что установление статуса русского языка как единственного государственного языка в Луганской Народной Республике не означает отрицания или умаления права на пользование другими языками.
«Согласно части 2 статьи 19 Конституции Луганской Народной Республики каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества», — уточнил Дмитрий Кукарский.
«По итогам рассмотрения было принято решение зарегистрировать данный законопроект в Народном Совете ЛНР», — сообщили в пресс-службе парламента.
Статья 10 Конституции ЛНР в действующей редакции определяет, что «государственными языками в Луганской Народной Республике являются русский и украинский языки». При этом, в соответствии с пунктом два данной статьи, «официальным языком делопроизводства во всех органах государственной власти и органах местного самоуправления Луганской Народной Республики является русский язык». Политика - Сегодня, 17:38 165
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