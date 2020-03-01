Ежедневно из Луганска выезжает в среднем 7 автобусов, которые везут людей в пункты выдачи российских паспортов в РФ



Об этом пишет ЛИЦ со ссылкой на и.о. министра инфраструктуры и транспорта Владимира Евдохина.

«В настоящее время ежедневно с понедельника по субботу осуществляются от шести до восьми рейсов по специальным регулярным маршрутам для доставки жителей ЛНР к пунктам получения паспортов на территории Российской Федерации», — отметил он.

Ранее Правительство Российской Федерации приняло распоряжение, которым отменило ограничения на въезд в Россию жителям проживающим на неподконтрольной Украине территории Донбасса, введенные в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа.

Политика - Сегодня, 18:53 47 Перевозчики ежедневно осуществляют от шести до восьми рейсов по специальным регулярным маршрутам в пункты выдачи российских паспортов.Об этом пишет ЛИЦ со ссылкой на и.о. министра инфраструктуры и транспорта Владимира Евдохина.«В настоящее время ежедневно с понедельника по субботу осуществляются от шести до восьми рейсов по специальным регулярным маршрутам для доставки жителей ЛНР к пунктам получения паспортов на территории Российской Федерации», — отметил он.Ранее Правительство Российской Федерации приняло распоряжение, которым отменило ограничения на въезд в Россию жителям проживающим на неподконтрольной Украине территории Донбасса, введенные в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа.Политика - Сегодня, 18:53 47

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