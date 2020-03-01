В Кременной забастовали перевозчики . Медиков пока будут возить спецтранспортом



Как заявил мэр города Юрия Прокопенко, автобусные регулярные перевозки на пригородных маршрутах не производятся из-за отказа перевозчиков, поэтому принято решение не проводить дезинфекцию остановок общественного транспорта.

Отсутствие транспортного сообщения, в том числе междугороднего, привело к ситуации, когда медицинские работники не могут добраться до места работы. По этой причине в мэрии принято решение о выделении средств из районного бюджета на перевозку медицинских работников в районную больницу. Новости Региона - Сегодня, 18:37 111 Медиков в Кременной будут подвозить к месту работы, пишет пресс-служба Кременской райгосадминистрации.Как заявил мэр города Юрия Прокопенко, автобусные регулярные перевозки на пригородных маршрутах не производятся из-за отказа перевозчиков, поэтому принято решение не проводить дезинфекцию остановок общественного транспорта.Отсутствие транспортного сообщения, в том числе междугороднего, привело к ситуации, когда медицинские работники не могут добраться до места работы. По этой причине в мэрии принято решение о выделении средств из районного бюджета на перевозку медицинских работников в районную больницу. Новости Региона - Сегодня, 18:37 111

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