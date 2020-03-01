В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Фото: ReutersВ Москве умерли два пожилых пациента с коронавирусом, говорится в телеграм-канале оперштаба Москвы, передает РИА Новости.Им было 88 и 73 года. У погибших была подтверждена пневмония и имелись сопутствующие патологии.Коронавирус выявили уже более чем в 170 странах. Впервые COVID-19 заболели в Ухане в конце прошлого года. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, общее число заразившихся превысило 350 тысяч человек, 16 тысяч пациентов скончались.