Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

"Мы планируем обнулить стоимость переводов для граждан между территориальными банками и сделать лимит на переводы в размере 50 тысячи рублей. Все, что свыше лимита 50 тысяч рублей, — клиент сможет купить подписку, чтобы не платить за каждый перевод", — сказала Кирсанова.

Фото: © Евгений Биятов / РИА НовостиСбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку. Об этом рассказала журналистам заместитель председателя правления банка Светлана Кирсанова, передает РИА Новости.По ее словам, переводы до 50 тысяч рублей между территориальными банками станут бесплатными.Вводить новую технологию планируется постепенно: с апреля она заработает на Дальнем Востоке, а с июня — по всей стране.По словам Кирсановой, под лимит в 50 тысяч попадают 88 процентов всех клиентов Сбербанка. "То есть подавляющее большинство будет получать эту услугу абсолютно бесплатно", — добавила топ-менеджер.Если сумма перевода превысит 50 тысяч, то клиент должен будет заплатить один процент от нее, но не более тысячи рублей. При этом он может оформить подписку — ее минимальная начальная цена составит 134 рубля в месяц. Оформить подписку можно будет в "Сбербанк онлайн".В середине декабря президент Владимир Путин подписал закон об отмене так называемого банковского роуминга, то есть комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке. Вступить в силу он должен в июне.