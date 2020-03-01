Синоптики прогнозируют 26 марта в ЛНР до 13 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 26 марта будет колебаться от 5 градусов мороза ночью до 13 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 25 марта до 21.00 26 марта на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, днем 8-13 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 2-4 градуса ниже нуля, днем – 10-12 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 3-5 градусов ночью и 7-9 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 1-3 градусов мороза ночью до 9-11 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 26 марта метеорологи отмечали в 1996 году – минус 8,9 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1983 году и составляла плюс 20,4 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 26 марта – 05.43, время захода – 19.15. Продолжительность светового дня составит 13 часов 32 минуты.

По предварительному прогнозу, 27-28 марта сохранится сухая погода, обусловленная влиянием поля повышенного давления; днем 28 марта порывы северо-восточного ветра достигнут 15-18 м/с, температура воздуха повысится на 2-4 градуса.

25 марта — Луганск