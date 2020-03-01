Глава минздрава Турции посоветовал читать Толстого во время карантина

"Обращаюсь к молодежи. Там, где большое скопление людей, повышается риск заражения вирусом. Даже если сами не заболеете, вы можете стать переносчиком вируса. Оставайтесь дома, читайте Толстого и Мустафу Кутлу (современного турецкого писателя - ред.)", - сказал Коджа журналистам.

Фото: © РИА Новости / Олег ИгнатовичМинистр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа посоветовал молодежи в период вынужденного пребывания дома из-за пандемии коронавируса читать произведения Льва Толстого, передает РИА Новости.Как сообщил Коджа во вторник, количество выявленных больных коронавирусом в Турции возросло за сутки с 1529 до 1872, умерших - с 37 до 44. Ранее президент страны Тайип Эрдоган призвал граждан страны в течение трех недель не покидать свои дома.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались.