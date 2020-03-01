Власти Москвы готовят новые ограничительные меры из-за коронавируса

«Открытый общепит в эти дни не должен работать. Рестораны, кафе, торговые комплексы огромные, за исключением залов, где торгуют продовольствием, тоже вряд ли должны функционировать в этот период, центральные парки», — отметил он.

«Увеличится поток туристов, которые приедут из ближайших регионов и городов. Так вот, я говорю, в этот период времени в Москве делать нечего будет, все увеселительные точки будут закрыты. Поэтому лучше находиться дома», — добавил он.

Фото: РИА НовостиДополнительные ограничительные меры, которые будут действовать на время нерабочей недели в Москве, могут быть представлены в четверг, 26 марта. Об этом в эфире ТВЦ заявил мэр столицы Сергей Собянин.Как отметил Собянин, нужно сделать всё, чтобы скорость распространения вируса снижалась, для чего и придуманы эти «каникулы», передает RT.«Мы должны подумать и над дополнительными мерами, которые будут реализованы в эти дни. Надеюсь, что мы завтра о таких мерах более подробно расскажем», — сказал он.По его словам, они коснутся работы общепита.Мэр считает, что у многих возникнет желание «приехать в столицу погулять» в эти дни.25 марта российский лидер Владимир Путин во время обращения к россиянам в связи с коронавирусом объявил нерабочей следующую неделю. Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля.