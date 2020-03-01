Российский Су-27 упал в Черное море

"Поиск летчика в районе проведения операции затруднен сложными метеоусловиями", — добавили в Минобороны.

Фото: globallookpress.comСамолет Су-27, по предварительным данным, упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.Отмечается, что в 50 километрах от Феодосии воздушное судно подало аварийный сигнал.В операции по спасению пилота принимают участие Ан-26, вертолет Ми-8, противолодочный корабль, а также другие суда, которые находились в непосредственной близости от места происшествия.