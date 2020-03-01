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Российский Су-27 упал в Черное море

root Вчера, 23:0024Новости
Российский Су-27 упал в Черное море
Фото: globallookpress.com
Самолет Су-27, по предварительным данным, упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
Отмечается, что в 50 километрах от Феодосии воздушное судно подало аварийный сигнал.
В операции по спасению пилота принимают участие Ан-26, вертолет Ми-8, противолодочный корабль, а также другие суда, которые находились в непосредственной близости от места происшествия.
"Поиск летчика в районе проведения операции затруднен сложными метеоусловиями", — добавили в Минобороны.

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