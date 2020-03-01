За несвоевременную вклейку фото в паспорт и оформления ID-карты штрафовать не будут



Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Миграционная служба делает все возможное, чтобы граждане на период проведения в Украине карантинных мероприятий воздержались от посещения подразделений ГМС и имели возможность решить свои вопросы дистанционно. Поэтому, во время карантина к субъектам обращения не будут применяться никакие штрафыв связи с несвоевременным обращением для оформления паспорта гражданина Украины в форме карты (ID-карты), несвоевременным вклеиванием фотографий в паспорт гражданина Украины в форме книжечки по достижению лицом соответствующего возраста или нарушением миграционного законодательства иностранцами и лицами без гражданства, которые на законных основаниях находятся в Украине», — говорится в сообщении.

Также ГМС прекращает онлайн-запись в электронную очередь для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу.



«При этом запись в электронную очередь на оформление паспорта гражданина Украины будет работать, но обслуживание субъектов обращения будет осуществляться только в исключительных случаях и только в определенных подразделениях ГМС по предварительно установленным для каждого из них графику обслуживания*", — уточняется в сообщении.

В то же время лица, уже осуществившие предоплату административных услуг, смогут воспользоваться оплаченной квитанцией после окончания карантина.

Миграционная служба напоминает, что в этот период в ГМС можно обратиться дистанционно:

с помощью сервиса ГМС «Приемная электронных обращений граждан» — (официальный ответ обязательно будет предоставлена ??в сроки, предусмотренные Законом Украины «Об обращениях граждан»);

обратившись в комментариях под сообщениями на официальной Facebook-странице ГМС Украины;

позвонив на телефонную линию ГМС по телефонам: +38 050 138 29 11, +38 096 915 00 28;

или на «горячие линии» областных управлений ГМС — все актуальные контакты указаны на официальном сайте по ссылке: https://bit.ly/2UbkskF

Если же причина обращения неотложная и требует обязательного посещения подразделения ГМС, в ведомстве просят следовать рекомендациям Министерства здравоохранения Украины относительно уменьшения влияния и передачи ОРВИ:

пользуйтесь защитной маской и дезинфицирующими средствами;

не создавайте скопления людей в подразделении. Помните о необходимости соблюдения безопасного расстояния между людьми (не менее 1,5 метра);

избегайте контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель.

Новости Украины - Сегодня, 07:45 37 Государственная миграционная служба Украины не будет применять штрафные санкции за несвоевременное обращение граждан в подразделения ГМС в период карантина.Об этом сообщает пресс-служба ведомства.«Миграционная служба делает все возможное, чтобы граждане на период проведения в Украине карантинных мероприятий воздержались от посещения подразделений ГМС и имели возможность решить свои вопросы дистанционно. Поэтому, во время карантина к субъектам обращения не будут применяться никакие штрафыв связи с несвоевременным обращением для оформления паспорта гражданина Украины в форме карты (ID-карты), несвоевременным вклеиванием фотографий в паспорт гражданина Украины в форме книжечки по достижению лицом соответствующего возраста или нарушением миграционного законодательства иностранцами и лицами без гражданства, которые на законных основаниях находятся в Украине», — говорится в сообщении.Также ГМС прекращает онлайн-запись в электронную очередь для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу.«При этом запись в электронную очередь на оформление паспорта гражданина Украины будет работать, но обслуживание субъектов обращения будет осуществляться только в исключительных случаях и только в определенных подразделениях ГМС по предварительно установленным для каждого из них графику обслуживания*", — уточняется в сообщении.В то же время лица, уже осуществившие предоплату административных услуг, смогут воспользоваться оплаченной квитанцией после окончания карантина.Миграционная служба напоминает, что в этот период в ГМС можно обратиться дистанционно:с помощью сервиса ГМС «Приемная электронных обращений граждан» — (официальный ответ обязательно будет предоставлена ??в сроки, предусмотренные Законом Украины «Об обращениях граждан»);обратившись в комментариях под сообщениями на официальной Facebook-странице ГМС Украины;позвонив на телефонную линию ГМС по телефонам: +38 050 138 29 11, +38 096 915 00 28;или на «горячие линии» областных управлений ГМС — все актуальные контакты указаны на официальном сайте по ссылке: https://bit.ly/2UbkskFЕсли же причина обращения неотложная и требует обязательного посещения подразделения ГМС, в ведомстве просят следовать рекомендациям Министерства здравоохранения Украины относительно уменьшения влияния и передачи ОРВИ:пользуйтесь защитной маской и дезинфицирующими средствами;не создавайте скопления людей в подразделении. Помните о необходимости соблюдения безопасного расстояния между людьми (не менее 1,5 метра);избегайте контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель.Новости Украины - Сегодня, 07:45 37

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