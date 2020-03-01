У села Желтое у дороги «Луганск-Лисичанск» обнаружен тайник боеприпасов и взрывчатки. ФОТО
Сотрудники Генпрокуратуры изъяли из тайника у села Желтое Славяносербского района почти 600 боеприпасов и четыре кг взрывчатых веществ.
Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.
«Сотрудники межрегионального следственного отдела управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры ЛНР в лесопосадочной полосе, примерно в 1,5 км от автодороги «Луганск-Лисичанск», вблизи села Желтое Славяносербского района в бетонной трубе выявили замаскированный тайник с боевыми припасами и взрывчатыми веществами», — говорится в сообщении.
Специалисты ведомства изъяли из тайника семь гранат и семь запалов к ним, 585 патронов разного калибра, восемь тротиловых шашек общей массой 1,6 кг, около 1 кг пластида и 1,5 кг пороха.
Происшествия - Сегодня, 08:30 5
Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.
«Сотрудники межрегионального следственного отдела управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры ЛНР в лесопосадочной полосе, примерно в 1,5 км от автодороги «Луганск-Лисичанск», вблизи села Желтое Славяносербского района в бетонной трубе выявили замаскированный тайник с боевыми припасами и взрывчатыми веществами», — говорится в сообщении.
Специалисты ведомства изъяли из тайника семь гранат и семь запалов к ним, 585 патронов разного калибра, восемь тротиловых шашек общей массой 1,6 кг, около 1 кг пластида и 1,5 кг пороха.
Происшествия - Сегодня, 08:30 5
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