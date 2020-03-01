Мартовский Лукашенко вЂ“ хорошее о России говорить уже не принято?

Март оказался урожайным, как никогда, на заявления из Минска по адресу России. Лукашенко болезненно воспринял решение Москвы закрыть российско-белорусскую границу. Напрочь были забыты апелляции к независимости и суверенитету РБ, будто Россия решила возвести границу со своим федеральным округом, а не с соседним государством, пусть состоящим в союзе с российским, но постоянно подчёркивающим, что оно самостоятельное.Если уж закрывать границу с Беларусью, горячился белорусский президент, то нужно «отделить границами Дальний Восток, отделить Сибирь, по Уралу пройтись, Кавказ выделить, север европейской части России – тоже границу где-то провести». Однако вверенное Александру Григорьевичу государство – не Урал и не Сибирь. Даже не европейская часть РФ. С чего такая бурная реакция? Недавно под аккомпанемент бродившей по Минску тусовки с лозунгами «Никакой интеграции!» Владимир Макей намекал, что Беларусь может вообще отказаться от участия в союзном проекте, «если общество так захочет».Под «обществом» Макей подразумевает тех, кто представляет народ Белоруссии в исчезающе малой его части; зато они представляют интересы белорусской верхушечной прослойки, которая давно настроена на «многовекторность», понимая под этим дрейф от России в «дивный новый мир», увенчанный «сияющим градом на холме».Хотя чего стоит этот «дивный мир», показывает пандемия коронавируса.«Красные флажки – это суверенитет и независимость каждой из стран», – вторит министру иностранных дел пресс-секретарь президента РБ Наталья Эйсмонт. Позвольте! При чём тогда здесь Сибирь с Дальним Востоком?Показательно в истории с границами, что телеграм-канал «Пул первого», близкий к Лукашенко, в хамском тоне отреагировал на заявление российского правительства в ответ на речи президента РБ. Между тем Москва пояснила: белорусская сторона в лице премьер-министра Сергея Румаса об ограничительных мерах была заблаговременно предупреждена, в том числе по поводу того, к каким категориям граждан Республики Беларусь ограничения применяться не будут. «Более того, предварительное информирование белорусской стороны было предпринято для того, чтобы выяснить её позицию и согласовать совместные меры реагирования на коронавирусную инфекцию или получить встречные предложения в связи с готовящимися решениями. Характерно, что в телефонном разговоре глав правительств какие-либо возражения не были высказаны», – говорится в сообщении пресс-службы российского правительства.Лукашенко заявил ещё, что «в России пожар, не всё в СМИ давали, у них тяжёлая ситуация» и «кто от кого должен закрываться – вопрос риторический». В правительстве РФ слова о «пожаре» опровергли, заметив, что «высказывание о количестве инфицированных позволяет сделать вывод, что в пропорциональном соотношении к численности населения ситуация в Белоруссии гораздо серьёзнее, чем в России».Тогда Александр Григорьевич на одном из совещаний принялся рассказывать анекдот о Жириновском: мол, тот лечится от коронавируса водкой и баней по его, Лукашенко, советам.Эта тема белорусского президента не отпускает. «Россияне, когда закрыли границу, ретейлеры их обратились к нам: дайте продукты питания, потому что у нас начинается дефицит. Конечно, мы формируем партии и отправляем, и цена уже совсем другая», – сказал глава РБ 20 марта. Правда, Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), которая объединяет 24 крупнейшие розничные торговые сети на территории Российской Федерации, тут же заявила: никаких обращений не было. Нет и дефицита. Существующий спрос на продукты удовлетворяется запасами на складах; закупки были и остаются плановыми и осуществляются по ранее заключённым контрактам.К концу марта решился для Белоруссии нефтяной вопрос: по сообщению Румаса, Россия будет поставлять нефть без так называемой премии нефтяным компаниям (11,7 доллара) – на 7 долларов снижают торговую наценку сами компании, а 4,7 доллара будут урегулированы межбюджетными расчётами. «Правительство Российской Федерации возьмёт эти 4,7 доллара на себя», – сказал Румас.Цитируем дальше Александра Григорьевича: «А вдруг вирус в трубе с нефтью?», «Белорусы, находящиеся на отдыхе в Индии, взяли билеты на обратный рейс на российские самолеты. Но их просто выпихивают из салона, не берут на борт». «Мы просто растерялись: откуда такая доброта со стороны России. То ложку нефти не могли поделить, а тут – пожалуйста». Это реакция главы белорусского государства на российское предложение направить в РБ 3000 тест-систем для выявления коронавируса.А потом тихонько из уст пресс-секретаря МИД: «При содействии российской стороны и при активной вовлечённости дипмиссий Российской Федерации удалось решить вопрос по вылету из Таиланда в Москву группы белорусских граждан с детьми». Это тихонько. А слова Лукашенко о том, что белорусов «выпихивают» из российских самолётов услышали все. Как и слова том, что Беларусь помогает россиянам возвратиться домой, «как бы у нас ни складывались отношения с российскими властями». Только слов о помощи России белорусам из уст президента Республики Беларусь никто не услышал.Создаётся впечатление, что хорошее о России говорить в минских кабинетах власти уже непринято. Тем более что стараниями «белорусских» аналитиков, вещающих из Польши, объявлено: «В течение 2019 года число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%». А за европейскую интеграцию, мол, выступают 32% белорусов. Заметим: социологических исследований на эту тему компаниями, получившими государственную лицензию, не проводилось. То есть при молчаливой поддержке официального Минска белорусам навязывается мысль, что тема Союзного государства с Россией раскалывает общество. А там и до референдума недалеко, о котором заикался Макей: ещё пара таких опросов, ещё один выброс негатива в адрес Москвы «сверху» – и, как говорит министр иностранных дел, «общество может поднять вопрос и поставить его перед руководством государства». Общество такое найдут. На Украине с этим прекрасно справились.Не зря белорусско-польские «социологи» списали свою статистику на то, что «изменилась тональность вещания белорусских медиа относительно самой России, а также отношений Белоруссии и России». Все понимают, откуда возникает в Белоруссии эта тональность.Арина Цуканова