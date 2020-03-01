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Прокуратура Алчевска возбудила уголовное дело по факту мошенничества при получении пенсионных выплат

robot Сегодня, 09:1515Новости
Прокуратура Алчевска возбудила уголовное дело по факту мошенничества при получении пенсионных выплат
Прокуратура Алчевска возбудила уголовное дело против жительницы города за мошенничество при получении пенсионных выплат.
Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
«Прокуратурой Алчевска на основании обращения жителя проведена проверка по вопросу соблюдения требований действующего законодательства в сфере пенсионного обеспечения», — говорится в сообщении.
«В ходе проверки установлено, что гражданка А. обратилась в управление Пенсионного фонда ЛНР для получения пенсионных выплат, предоставив необходимый пакет документов. При этом указанное лицо противоправно умолчало о факте отсутствия у нее регистрации места жительства на территории ЛНР, заведомо и достоверно зная, что утратила право пользования жилым помещением на основании решения суда», — отметили в пресс-службе.
В правоохранительном ведомстве уточнили, что вследствие предоставления недостоверных сведений излишне выплаченная женщине сумма пенсии за период с 27 ноября 2017 года по 31 января 2020 года составила более 89 тыс. руб.
«По результатам проведенной проверки прокурором Алчевска в отношении жительницы Республики возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 174 Уголовного кодекса ЛНР («Мошенничество при получении выплат»), то есть хищения денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативно-правовыми актами, путем представления заведомо ложных или недостоверных сведений, совершенного в крупном размере», — проинформировали в Генеральной прокуратуре. Происшествия - Сегодня, 09:08 52

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