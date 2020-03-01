Администрация Луганска временно приостановила проведение личных приемов граждан
Администрация Луганска временно приостановила проведение личных приемов граждан с целью недопущения возможного распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«Осуществление приемов граждан главой администрации Луганска, а также заместителями руководителя города временно приостановлено в связи с угрозой распространения в ЛНР новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении. Красота и здоровье - Сегодня, 08:38 132
«Осуществление приемов граждан главой администрации Луганска, а также заместителями руководителя города временно приостановлено в связи с угрозой распространения в ЛНР новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении. Красота и здоровье - Сегодня, 08:38 132
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