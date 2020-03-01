В«Русская поправкаВ»: таблетка от украинства

Постмодернизм вЂ• эпоха шизофрении. Во время переписей населения возникают такие «национальности», как чучмеки, джедаи, гномы, лешие, орки, гоблины, хоббиты, эльфы и т. д. Если есть «чучмеки», то почему в самом-то деле не существовать и украинцам? Степень реальности примерно та же. Но смех смехом, а включенная в Конституцию России поправка о признании русских государствообразующим народом вполне может излечить проживающих в Малороссии и Новороссии русских от мыслевируса свидомого украинства. По крайней мере тех, кто в своем уме, т. к. она кардинальным образом меняет суть постсоветской российской государственности, возвращая Россию русским. Но захотят ли они сами излечиться?Если отряхнуть пыль со старых фолиантов и поискать там Украину и украинцев, результат будет примерно таким же, как с «чучмеками». Не было, не было, да вот появились. И даже целую «великую эуропэйську державу» забацали. И ведь было бы чем гордиться. «Украиной» поляки называли оккупированные ими земли западной части Руси, четко подразумевая под этим «окраину» относительно Варшавы, Кракова и Познани. Но о народе «украинцы» никто не знал аж до начала ХХ века.Впервые украинцев придумал поляк Ян Потоцкий, издавший в 1795 г. в Париже книгу «Историко-географические фрагменты о Скифии, Сарматии и славянах». Он привел список славянских народов, где «украинцы» фигурировали как отдельная нация. Украинскую концепцию переосмыслил и развил польский публицист Тадеуш Чацкий. В 1801 г. он написал научную работу «О названии “Украина” и зарождении казачества». И если Потоцкий все же утверждал, что русские и украинцы берут начало от общего славянского корня, то Чацкий родословную украинского народа выводил от орды укров, которая якобы переселилась в Поднепровье в VII веке откуда-то из-за Волги. Сии опусы так и остались широко известными лишь в очень узких кругах, т. к. в 70-е годы XIX века очередной польский «историк» Валериан Калинка, пропагандируя необходимость конструирования отдельной от русских нации, называет Малороссию Русью, а ее население вЂ• русскими.Но рукописи, как известно, не горят. Сконструированный польскими пропагандистами «народ» пригодился позже. В 1870-е гг. во время прохождения через Галицию русской армии местные русины обнаружили свое языковое, религиозное и культурное сходство с русскими, что породило массовое движение русофилов. Перед Первой мировой войной австро-венгерские власти, опасаясь перехода русинов на сторону Российской империи, при содействии польских идеологов и греко-католического духовенства начали кампанию по превращению русинов в неких «украинцев».В то время, пока идеологи подводили базу под украинство и изобретали «украинский язык», австро-венгерские власти прибегли к силовым мерам. Закрывались издания на русском языке, библиотеки, русские школы, «русофильские» церковные приходы и т. д. С началом боевых действий местное население, так и не пожелавшее превратиться в «украинцев», было изолировано в концлагерях Терезин и Талергоф. Что характерно, репрессивные меры, доносы и расправы над русинами осуществлялись руками их соплеменников, перекрестившихся в «украинцев». Пронзительные и ужасные факты этой трагедии изложены в документе «Талергофский Альманах».После революции 1917 г. часть галичанских идеологов, включая М. Грушевского, перебежала к большевикам и напела им в уши про существование Украины и украинцев. «Создать» целый народ Грушевскому удалось в прямом смысле росчерком пера: он просто добавил в «исторических» трудах слово «Украина» к слову «Русь». Большевики, проникшиеся ленинской идеей «России вЂ• тюрьмы народов», с удовольствием слушали своих украинских и галицийских коллег вЂ• социал-демократов. Да-да, не удивляйтесь. И Грушевский, и нацист и погромщик Петлюра были социал-демократами, потому многие из их соратников и стали основой новой советской номенклатуры в рамках политики коренизации, обернувшиеся первой волной насильственной украинизации Малороссии и Новороссии.Часть же нацистов сбежала в Польшу, как, например, создатель ОУН Евгений Коновалец, прапорщик (в современном смысле этого звания) австрийской армии, командовавший расстрелом рабочих киевского завода «Арсенал». Таким образом, идеология, которая сейчас является на Украине государственной, формировалась и развивалась в Польше, ее первые носители совершали там террористические акты, а потом влились в ряды сторонников «освободителя Европы» Гитлера. Члены ОУН с удовольствием шли в подразделения вермахта, диверсионные батальоны, айнзац-группы, полицию и разведку, а вожди ОУН числились в штате агентуры абвера. Под контролем Германии из членов ОУН были созданы Украинская повстанческая армия и дивизия СС «Галичина».После окончания Второй мировой войны недобитки из ОУН и УПА, как и идеологи украинского национализма, осели на Западе, активно участвуя не только в разведывательно-диверсионной деятельности против СССР, но и в формировании «украинской идеологии». ОУН полностью «подмяла» зарубежную украинскую диаспору, включая правительство УНР в изгнании. Так, вручавший в 1992 г. Леониду Кравчуку клейноды глава этого правительства Николай Плавьюк является членом ОУН.После объявления незалэжности вся эта мразь хлынула на Украину вместе с идеями, учебниками, мифами и террористическим прошлым. Причислить себя к украинцам означает признать весь этот нацистско-концлагерно-стукаческий мотлох, объявляя себя его идейным наследником.Но вернемся к России.Искусственно выделенная из единого тела исторической России РСФСР с подачи Бориса Ельцина объявила о своей «независимости» 12 июня 1990 г., на месяц раньше УССР. Беловежский сговор зафиксировал Россию в этих границах, в одночасье превратив этот обрубок в «молодое государство», как его назвал экс-премьер Д. Медведев, и оставив за пределами России более 30 млн русских, ставших крупнейшим в мире разделенным народом.Конституция 1993 г., принятая во время «торжества демократии» на пепелище расстрелянного Ельциным Верховного Совета, закрепила обрезанные границы России и «забыла» упомянуть о существовании русского народа.Таким образом, возникла парадоксальная ситуация. Местечковые нацисты в бывших республиках СССР говорят русским: «У вас есть свое государство, потому вы не коренной народ. Чемодан вЂ• вокзал вЂ• Россия». Но де-юре Россия не государство русских. И с точки зрения законодательства Иванов из Грузии вЂ• грузин, с Украины вЂ• украинец, из Казахстана вЂ• казах. Такой подход породил совершенно маразматические правовые нормы об экзаменах по русскому языку для выходцев с Украины. И кроме того, возникает вопрос, чем «киргиз» Иван Иванов в правовом плане отличается от коренного конголезца Мабуту Марави, когда он хочет иммигрировать в Россию? РФ ведь юридически не государство русского народа, а государство лиц, оказавшихся в 1991 г. на территории РСФСР.С внесением изменений в Конституцию РФ данная коллизия снимается. Согласно статье 68, «государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации». Пытливый читатель, конечно, спросит, где здесь русские. Ответ дает решение Конституционного суда России, в котором сказано: «Положение о русском языке как языке государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации, основано на объективном признании роли русского народа в образовании российской государственности, продолжателем которой является Российская Федерация».Кроме того, что крайне важно, РФ наконец фактически признала разделенный статус русского народа, включив в текст Основного закона положение о том, что «Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности» (ст. 69).И хотя в процессе работы над изменениями в Конституцию «потерялась» поправка о праве бывших территорий СССР добровольно присоединиться к России, включение в Основной закон положения о правопреемстве СССР зафиксировало волю российского государства нести ответственность за судьбу всего бывшего Советского Союза.Когда граждане России 22 апреля утвердят новый текст Основного закона на референдуме, принципиально поменяется характер российской государственности. Русские, где бы они ни проживали, получат «свое» государство. В свою очередь признание русских на уровне Основного закона дает основания разрабатывать нормы миграционного законодательства, программы репатриации, карты русского и т. д., которые предоставляют льготный режим иммиграции русских на родину.Это особенно важно для русских жителей т. н. Украины, которых необандеровцы объявили оккупантами и врагами на земле, где столетиями жили их предки, лишили права говорить на родном языке, ходить в собственную церковь и праздновать свои праздники. Если Крыму удалось воссоединиться с Россией, а ДНР и ЛНР, формально не входя в РФ, давно имеют льготный режим пребывания в Российской Федерации и право на получение российского гражданства, остальное население украинского государственного недоразумения по-прежнему находится под майданной оккупацией бандеровско-диаспорянского разлива. И если ранее сама Россия признавала их «украинцами» в гражданско-правовом понимании, теперь они являются русскими, подлежащими защите соотечественниками и жителями СССР, правопреемником которого на высшем законодательном уровне объявила себя РФ.«Русская» поправка открыла возможность для разработки особого порядка натурализации русских, избежав при этом чисто этнического подхода и «измерения ушей». Именно этого момента не хватало для принципиального изменения подхода к гражданам Украины, поскольку ранее принятые термины «соотечественники» и «носители языка» не несли национальной окраски. Из-за этого с 2014 года под давлением «таджикофобов» невозможно было принципиально либерализировать миграционное законодательство для выходцев с Украины, поскольку любые «поблажки» автоматически касались бы и всех выходцев из бывшего СССР, включая представителей Закавказья и Средней Азии, которые вызывают настоящую истерику у ксенофобов. Теперь же для граждан Украины, которые по-прежнему являются и соотечественниками, и носителями языка, появилась дополнительная градация: представители государствообразующего народа. То бишь русские.Россия, таким образом, на основе языка признала жителей Украины, малороссов, одним с великороссами народом вЂ• русскими. Но готовы ли сами т. н. украинцы, пребывающие в иллюзиях по поводу своей национальной принадлежности, признать себя одним с великороссами народом?Как ни парадоксально, именно полностью лишенные своей идентичности и подавляемые необандеровским монстром «української соборної самостійної держави» образца ОУН(б) русские Украины с непонятным фанатизмом цепляются за свою украинскость и «незалэжность», пытаясь продвигать некую «нормальную Украину».Но «нормальной Украины» не бывает! «Нормальная Украина» вЂ• это Русь, Малороссия. Неотъемлемая часть России, один из истоков русской государственности и колыбель русского православия с наиболее древними в России духовными центрами. А Украина вЂ• это Бандера, Талергоф, УПА, полицаи во время Великой Отечественной и зверье из «Нахтигаля».Одним из самых вредоносных мыслевирусов современного украинского общества является миф об УССР. «Ведь была же нормальная Украина!» вЂ• бьют себя пяткой в грудь украинские «коммунисты». Но не будем забывать о том, кто именно вложил в уши властям СССР мысль об «украинской нации», кто проводил насильственную украинизацию 30-х гг. и с нуля создавал так называемый украинский язык, которым не владели даже жители Полтавской области, чей народный говор был взят за основу «дермовы». Сама «дермова», написанная от и до в кабинетах, продолжает «совершенствоваться», вплоть до полного маразма «пупоризок», «шухляд перепихунцив» и «теятрив». А сама несчастная русская территория, подвергающаяся этим экспериментам, продолжает говорить на русском языке. Любопытно, но даже некоторые жители Донбасса, который насильственно втолкнули в состав Украины в 20-е гг. прошлого века, причисляют себя к «украинцам». Хорошо же поработали грушевские и их последователи!Между тем самостийность образца УССР порождает особый вид русофобии вЂ• коммунистический. Противопоставляя Украину России, а «украинский» народ русскому, псевдолевые деятели для оправдания своей сепаратистской позиции обвиняют Россию в «засилье олигархов» (чья бы корова мычала?), «зарабатывании Кремлем денег вместе с киевской хунтой», «продаже Донбасса за транзит газа» и т. д. Обвиняя Россию в несуществующих преступлениях, они еще больше подогревают украинство и загоняют страну во все большую оккупацию бандеровцами, ЕС и НАТО.Именно украинство в голове не позволяет вырваться из порочного круга майданов и нацистов у власти, поскольку любой Голем стремится к «личностному росту». Сказав «а», что Украина существует, т. е. создать Голема, нельзя избежать того, что этот Голем уже сам скажет «б», превратившись в того монстра, который мы сейчас наблюдаем.Голема нужно убить, пока он не убил всех жителей исконных юго-западных русских территорий, названных «Украиной». Русским место в России, которая наконец признала себя государством русских. Либо вместе с землями, как Крым, либо «тушкой и чучелом» с чемоданами как репатрианты.Ольга Киевская