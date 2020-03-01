Испания обошла Китай по количеству жертв коронавируса

В Испании от Covid-19 умерли 3 434 человека, это на 147 больше, чем в Китае. Таким образом, уже две европейские страны обошли Поднебесную по количеству жертв коронавируса. Первой, напомним, была Италия.Всего в мире скончались уже более 20 тыс. человек. На первом месте идет Италия с 7,5 тыс. умерших, на втором — Испания, на третьем — Китай. Также больше тысячи человек скончались в Иране и Франции.По количеству заболевших в топ-3 по-прежнему входят КНР, Италия и США. Более 10 тыс. случаев Covid-19 выявлено в Испании, Германии, Иране и Франции.Отметим, что в Германии и США смертность от вируса низкая: в Германии — 0,5% и в Штатах — 1,3%. Для сравнения: в Италии — 10%.источник