Донбасс. Оперативная лента военных событий 26.03.2020

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 25.03.202009:00Украинские силовики накануне вечером в 21:05 со стороны Авдеевки (вентствол шахты «Бутовка») обстреляли Спартак: выпущена 1 граната из СПГ, применяется стрелковое оружие. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК и в переговорном процессе.