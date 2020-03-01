Активисты проекта "Волонтер" передали продуктовые наборы коммунальщикам Луганска (ФОТО)

Активисты проекта "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" передали гуманитарную помощь работникам луганского городского коммунального предприятия (ГКП) "Комбинат зеленого хозяйства и благоустройства" ("Зеленстрой"). Об этом из офиса республиканского исполнительного комитета ОД, где проходило мероприятие, сообщает корреспондент ЛИЦ."Сегодня мы выдавали в Луганске продуктовые наборы работникам сферы жилищно-коммунального хозяйства, а именно сотрудникам "Зеленстроя", –рассказала координатор проекта "Волонтер" Антонина Машкова."В Луганске у нас получили помощь 20 сотрудников "Зеленстроя" – это те, кто помогает нам в мероприятиях по высадке деревьев, по уборке наших парков, зон отдыха. Мы всегда благодарны им, потому что они всегда отзывчивы в работе, всегда готовы помочь", - отметила Машкова.Она добавила, что благодаря работникам "Зеленстроя" столица Республики всегда чистая и ухоженная."Спасибо за то, что помогаете, спасибо за все, и мы будем делать тоже все, чтобы город цвел, рос, чтобы Луганск был самым лучшим городом, и не было тут никогда войны", - сказал сотрудница "Зеленстроя" Валерия Трефанюк."Я очень рада такой помощи, спасибо большое за заботу, мы рады, что о нас думают", - поблагодарила общественников еще одна сотрудница "Зеленстроя" Марина Юрина.Проект "Волонтер", наряду с другими проектами ОД "Мир Луганщине", был единогласно утвержден в ходе первого общереспубликанского съезда движения, который состоялся 21 февраля 2015 года в Луганске. Проект начал свою работу в феврале 2015 года. Его основные задачи – оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения, а также установление партнерских отношений между проектом, общественными организациями и деловыми объединениями.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.26 марта — Луганск