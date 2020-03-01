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В медицинской лаборатории в Москве произошел взрыв

Sergey Сегодня, 13:3016Новости
В медицинской лаборатории в Москве произошел взрыв

Медицинское оборудование взорвалось в медлаборатории, расположенной рядом с электроподстанцией на севере Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
«В 09.56 мск поступила заявка на загорание в административном здании по адресу: Хорошевское шоссе, дом 43Г, строение 1. В подвале находится медицинская клиника. Произошел хлопок медицинского оборудования с последующим загоранием на площади 0,5 кв. метра, оно ликвидировано», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Предварительно, капитальные конструкции здания не повреждены, взрывов выбило только двери. Эвакуированы около 200 человек, пострадавших нет.

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