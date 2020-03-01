Выплата пенсий и соцпособий в ЛНР пройдет по утвержденном графику – Минсоцполитики

Выплата пенсий, социальных пособий и страховых выплат в Республике будет осуществляться согласно утвержденному графику, несмотря на угрозу возможного распространения инфекционных заболеваний,. Об этом на брифинге в Доме правительства заявила министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова."Министерство труда и социальной политики, Пенсионный фонд, управления труда и социальной защиты населения и иные социальные службы продолжают свою работу в штатном режиме", - сказала она.Министр уточнила, что в апреле и следующих месяцах выплата пенсий, социальных пособий и страховых выплат "будет произведена по утвержденному графику"."Согласно постановлению Правительства, утверждены графики. Выплата пенсий будет начата 4 апреля, страховые выплаты – 6 апреля, социальные пособия – 10 апреля. В дальнейшем будет так же, по таким графикам, то есть – 4 мая, 6 мая, 10 мая. Это даты начала выплатного периода. Выплатной период завершается 25 числа", - пояснила Малахова."В марте выплатной период был завершен своевременно. Более 500 тысяч (человек) было охвачено социальными выплатами", - добавила руководитель Минсоцполитики.Ранее Правительство Республики приняло постановление "О чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Луганской Народной Республики", в которую в том числе вошли представители Минсоцполитики.Напомним, с целью недопущения распространения на территории ЛНР вызываемой коронавирусом нового типа болезни COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановили личные приемы граждан госорганы и администрация главы ЛНР, председатель Народного Совета ЛНР, его заместители и депутаты. Также личный прием граждан приостановили большинство министерств ЛНР, администраций городов и районов Республики.Глава Республики Леонид Пасечник заявил, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом достигло более 416 тыс. человек, из них более 18 тыс. скончались. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России. Случаи заражения на территории ЛНР не зафиксированы.26 марта — Луганск