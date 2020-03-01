Проект "Волонтер" в марте оказал гуманитарную помощь 200 работникам сферы ЖКХ Республики

Проект "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в марте оказал гуманитарную помощь 200 работникам сферы ЖКХ Республики. Об этом сообщила координатор проекта Антонина Машкова.Она рассказала, что волонтеры передали продуктовые наборы отличившимся работникам сферы ЖКХ."Акцию по выдачам гуманитарной помощи работникам сферы ЖКХ мы проводим с ноября 2019 года. В этом месяце (в марте) у них был профессиональный праздник, поэтому 200 сотрудников получили по ЛНР такие (продуктовые) наборы от общественного движения "Мир Луганщине", - пояснила Машкова."Выдача проходила во всех городах ЛНР, и сегодня завершающим городом (где проходила выдача помощи) был Луганск", - напомнила она.Проект "Волонтер", наряду с другими проектами ОД "Мир Луганщине", был единогласно утвержден в ходе первого общереспубликанского съезда движения, который состоялся 21 февраля 2015 года в Луганске. Проект начал свою работу в феврале 2015 года. Его основные задачи – оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения, а также установление партнерских отношений между проектом, общественными организациями и деловыми объединениями.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.26 марта — Луганск