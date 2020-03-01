Минсоцполитики ЛНР призвало пожилых людей без необходимости не покидать свои дома

Министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова на брифинге в Доме правительства призвала пожилых людей с целью недопущения распространения инфекционных заболеваний ограничить контакты и без необходимости не покидать свои дома."С целью недопущения распространения инфекционных заболеваний на территории ЛНР обращаюсь к лицам старше 60 лет как к наиболее уязвимым к распространению инфекции. Прошу вас максимально ограничить контакты и без необходимости не покидать жилье", - заявила министр.Решение о необходимости принятия таких мер принято по итогам заседания чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве ЛНР и во исполнение указов главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности".Руководитель Минсоцполитики напомнила, что именно у пожилых людей из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные как вирусная пневмония."Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам. Нам важно сохранить ваше здоровье. Чтобы не заразиться, необходимо оставаться дома, не выходить на улицу, не посещать места с большим скоплением людей и на время отказаться от прогулок и встреч. Если вам нужно купить лекарства или продукты, обратитесь за помощью к близким, соседям, знакомым, а также в социальные службы", - добавила Малахова.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом достигло более 416 тыс. человек, из них более 18 тыс. скончались. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России. Случаи заражения на территории ЛНР не зафиксированы.Ранее глава Республики Леонид Пасечник заявил, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа COVID-19.Правительство Республики приняло постановление "О чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Луганской Народной Республики", в состав которой, в том числе, вошли и представители Минсоцполитики.Напомним, ранее с целью недопущения распространения на территории ЛНР вызываемой коронавирусом нового типа болезни COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановили личные приемы граждан госорганы и администрация главы ЛНР, председатель Народного Совета ЛНР, его заместители и депутаты. Также личный прием граждан приостановили большинство министерств ЛНР, администраций городов и районов Республики.26 марта — Луганск