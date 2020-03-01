В охваченной эпидемией Эстонии В«трясутВ» русских врачей на предмет госязыка

Евродепутат от ЭстонииЯна Тоом выражает возмущение тем, что даже после начала эпидемии коронавируса в стране продолжались репрессии против русских врачей, в недостаточной степени, по мнению контролирующих органов, владеющих государственным языком.«27 февраля коронавирус добрался до Эстонии — и всякому, кто умеет читать, было ясно, что через две-три недели абсолютно каждый медик, каждый учитель, каждый водитель общественного транспорта будет на вес золота. 27 февраля у нас перед глазами уже был опыт Китая и ситуация в Италии стремительно выходила из-под контроля. Но, черт побери, работники Центральной больницы Ида-Вирумаа (северо-восточный уезд Эстонии, где основную часть населения составляют русскоязычные — ред) подвергались проверке на предмет владения эстонским языком. Двоим было продлено предписание, одного оштрафовали. В больнице Каллавере проверили 22 человека. Девять оставили в покое — их „фактические знания“ удовлетворили инспекторов. Ещё девять должны сдать экзамен. Четыре получили предписание улучшить владение языком. Обещали вернуться в марте. Дантистов тоже потрясли — четыре сотрудника Implanttihoito Hambaravi OÜ (стоматологическая клиника — ред.) получили предписания», — информирует Яна Тоом в сети Facebook.«Вернулись в Ида-Вирумаа: три продленных предписания, предупреждение о штрафе и штраф. Это те, кто по первому разу. А ещё был повторный контроль: семь сотрудников. Пять предписаний, одно предупреждение, один штраф. Ещё одного уволили — так что „дело закрыто“. Заодно заскочили в глазную клинику в Таллине, ну там одного поймали. Все означенные проверки имели место на фоне растущего числа зараженных. И лишь после объявления в стране чрезвычайного положения, 13 марта, на сайте инспекции появилось объявление: в связи с эпидемией инспекция временно приостанавливает „проверку фактического владения эстонским языком работниками учреждений здравоохранения и образования“. Но будет продолжена проверка по базам данных и архивов. Говорят, эпидемию переживут не все. Хорошо бы это касалось не людей, а учреждений — чрезвычайное положение должно расставить приоритеты, если без жареного петуха не доходило», — негодует Тоом.Напомним, что к настоящему моменту в Эстонии зарегистрировано уже свыше 400 случаев заражения коронавирусом, имела место первая смерть от этого заболевания.источник