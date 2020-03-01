В Луганске заявили, что делают всё возможное для недопущения на территорию региона коронавирусной инфекции



Об этом заявил Леонид Пасечник в ходе посещения Луганской городской многопрофильной больницы № 4.

«На сегодняшний день в Республике отсутствуют выявленные факты заболевания коронавирусной инфекцией. Ситуация в этом направлении стабильная», — подчеркнул Пасечник.

«На сегодняшний день Правительством, Министерством здравоохранения, другими министерствами и ведомствами принимаются все превентивные меры для недопущения завоза и распространения на нашей территории коронавирусной инфекции», — отметил Л.Пасечник.

«Начала свою работу чрезвычайная противоэпидемическая комиссия, в состав которой входят представители Минздрава, представители силовых органов, представители Министерства труда и социальной политики», — напомнил он.

«При необходимости к работе данной комиссии могут привлекаться представители иных министерств и ведомств, которые будут ориентированы на выполнение поставленных задач», — добавил глава.

Пасечник отметил, что, в случае ухудшения эпидемической ситуации, комиссия будет оперативно принимать все необходимые меры для борьбы с распространением COVID-19. Красота и здоровье - Сегодня, 13:45 128 В Луганске заявили, что делают все необходимое для того, чтобы не допустить проникновения на территорию региона коронавирусной инфекции нового типа.Об этом заявил Леонид Пасечник в ходе посещения Луганской городской многопрофильной больницы № 4.«На сегодняшний день в Республике отсутствуют выявленные факты заболевания коронавирусной инфекцией. Ситуация в этом направлении стабильная», — подчеркнул Пасечник.«На сегодняшний день Правительством, Министерством здравоохранения, другими министерствами и ведомствами принимаются все превентивные меры для недопущения завоза и распространения на нашей территории коронавирусной инфекции», — отметил Л.Пасечник.«Начала свою работу чрезвычайная противоэпидемическая комиссия, в состав которой входят представители Минздрава, представители силовых органов, представители Министерства труда и социальной политики», — напомнил он.«При необходимости к работе данной комиссии могут привлекаться представители иных министерств и ведомств, которые будут ориентированы на выполнение поставленных задач», — добавил глава.Пасечник отметил, что, в случае ухудшения эпидемической ситуации, комиссия будет оперативно принимать все необходимые меры для борьбы с распространением COVID-19. Красота и здоровье - Сегодня, 13:45 128

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