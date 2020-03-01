В марте в Украине гречка, лук и морковь подорожали на 50%, картофель на 60%



Об этом пишут Vesti.ua

АМКУ зафиксировал в марте подорожание таких продуктов:

?? гречневая крупа — +50%;

?? пшено — +24%;

?? сахар — +16%;

?? картофель — +60%;

?? лук — +50%;

?? морковь — +50%.

«Для выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции Комитет требует от пищевых ритейлеров оперативно предоставлять полную информацию о закупочных и розничных ценах на крупы, хлеб, сахар, муку, самые популярные виды мяса, овощи и тому подобное», — говорится в сообщении АМКУ.

Новости Украины - Сегодня, 13:20 117 В связи со вспышкой коронавируса в Украине подорожали продукты питания и товары первой необходимости. Несмотря на призывы властей и президента, торговые сети взвинтили цены. На это отреагировали в Антимонопольном комитете.Об этом пишут Vesti.uaАМКУ зафиксировал в марте подорожание таких продуктов:?? гречневая крупа — +50%;?? пшено — +24%;?? сахар — +16%;?? картофель — +60%;?? лук — +50%;?? морковь — +50%.«Для выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции Комитет требует от пищевых ритейлеров оперативно предоставлять полную информацию о закупочных и розничных ценах на крупы, хлеб, сахар, муку, самые популярные виды мяса, овощи и тому подобное», — говорится в сообщении АМКУ.Новости Украины - Сегодня, 13:20 117

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