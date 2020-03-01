В марте в Украине гречка, лук и морковь подорожали на 50%, картофель на 60%
В связи со вспышкой коронавируса в Украине подорожали продукты питания и товары первой необходимости. Несмотря на призывы властей и президента, торговые сети взвинтили цены. На это отреагировали в Антимонопольном комитете.
Об этом пишут Vesti.ua
АМКУ зафиксировал в марте подорожание таких продуктов:
?? гречневая крупа — +50%;
?? пшено — +24%;
?? сахар — +16%;
?? картофель — +60%;
?? лук — +50%;
?? морковь — +50%.
«Для выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции Комитет требует от пищевых ритейлеров оперативно предоставлять полную информацию о закупочных и розничных ценах на крупы, хлеб, сахар, муку, самые популярные виды мяса, овощи и тому подобное», — говорится в сообщении АМКУ.
Новости Украины - Сегодня, 13:20 117
Об этом пишут Vesti.ua
АМКУ зафиксировал в марте подорожание таких продуктов:
?? гречневая крупа — +50%;
?? пшено — +24%;
?? сахар — +16%;
?? картофель — +60%;
?? лук — +50%;
?? морковь — +50%.
«Для выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции Комитет требует от пищевых ритейлеров оперативно предоставлять полную информацию о закупочных и розничных ценах на крупы, хлеб, сахар, муку, самые популярные виды мяса, овощи и тому подобное», — говорится в сообщении АМКУ.
Новости Украины - Сегодня, 13:20 117
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