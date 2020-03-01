Пожарные за минувшие сутки ликвидировали 29 пожаров, выгорело более 50 га сухой травы.
Пожарные за минувшие сутки ликвидировали 29 пожаров, выгорело более 50 га сухой травы.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС .
«Спасатели МЧС за прошедшие сутки ликвидировали 29 пожаров, в основном это возгорания сухой травы и мусора. Всего 25 марта на территории региона выгорело 50,69 га сухостоя, это 22 случая», — сообщили в ведомстве.
Самое крупное возгорание сухой травы произошло на территории поселка Вишневое Антрацитовского района: на территории населенного пункта выгорело 15 га сухой травяной растительности.
Еще одно крупное возгорание было ликвидировано в районе поселка Дружное Краснодонского района — там горел камыш и сухостой на площади пять гектаров.
Пять гектаров сухостоя спасатели МЧС потушили на территории поселка Дзержинский вблизи Ровеньков — пожаром был уничтожен сарай на частном подворье.
«Горение травы и сухостоя — процесс неуправляемый. Огонь может быстро перекинуться на дом, дачу и другие строения, а продуктами горения легко отравиться. Порой люди, не задумываясь, бросают окурки, спички на обочине вдоль дорог, автотрасс, в лесу и поле, вследствие чего выгорают целые сельхозугодья и лесные массивы. При загорании гибнет микрофлора почвы, снижается ее плодородие. На выжженных территориях нормальная жизнь растений восстанавливается лишь через петь-шесть лет», — напомнили в МЧС.
Ранее заместитель министра по вопросам надзорно-профилактической деятельности МЧС ЛНР, полковник службы гражданской защиты Валерий Вихтар сообщал, что более 730 пожаров на открытой местности произошло с начала года на территории Республики, в результате которых выгорело почти 1,5 тыс. га сухой травы. При этом количество пожаров в Республике с начала 2020 года выросло в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной причиной возникновения пожаров является неосторожное обращение с огнем. Происшествия - Сегодня, 13:19 92
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС .
«Спасатели МЧС за прошедшие сутки ликвидировали 29 пожаров, в основном это возгорания сухой травы и мусора. Всего 25 марта на территории региона выгорело 50,69 га сухостоя, это 22 случая», — сообщили в ведомстве.
Самое крупное возгорание сухой травы произошло на территории поселка Вишневое Антрацитовского района: на территории населенного пункта выгорело 15 га сухой травяной растительности.
Еще одно крупное возгорание было ликвидировано в районе поселка Дружное Краснодонского района — там горел камыш и сухостой на площади пять гектаров.
Пять гектаров сухостоя спасатели МЧС потушили на территории поселка Дзержинский вблизи Ровеньков — пожаром был уничтожен сарай на частном подворье.
«Горение травы и сухостоя — процесс неуправляемый. Огонь может быстро перекинуться на дом, дачу и другие строения, а продуктами горения легко отравиться. Порой люди, не задумываясь, бросают окурки, спички на обочине вдоль дорог, автотрасс, в лесу и поле, вследствие чего выгорают целые сельхозугодья и лесные массивы. При загорании гибнет микрофлора почвы, снижается ее плодородие. На выжженных территориях нормальная жизнь растений восстанавливается лишь через петь-шесть лет», — напомнили в МЧС.
Ранее заместитель министра по вопросам надзорно-профилактической деятельности МЧС ЛНР, полковник службы гражданской защиты Валерий Вихтар сообщал, что более 730 пожаров на открытой местности произошло с начала года на территории Республики, в результате которых выгорело почти 1,5 тыс. га сухой травы. При этом количество пожаров в Республике с начала 2020 года выросло в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной причиной возникновения пожаров является неосторожное обращение с огнем. Происшествия - Сегодня, 13:19 92
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