Киевские силовики разместили БМП вблизи жилых домов в селе Муратово – Народная милиция

Киевские силовики разместили боевую машину пехоты (БМП) вблизи жилых домов в селе Муратово Новоайдарского района. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Вооруженные формирования Украины продолжают размещать военную технику в жилых районах населенных пунктов, подвергая опасности жизнь мирных жителей, - констатировал он. - Так, в зоне ответственности 93-й бригады (ВСУ) в непосредственной близости от жилых домов в населенном пункте Муратово обнаружено размещение одной боевой машины пехоты".

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

26 марта — Луганск